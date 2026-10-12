Insólito: a Taylor Fritz se le cayeron dos pelotas del bolsillo y terminó perdiendo en Shanghai

La segunda caída de la pelota y la explicación del umpire

En el intercambio siguiente, otra pelota volvió a desprenderse del bolsillo de Fritz. Esta vez, la revisión determinó que correspondía repetir el punto, aunque el árbitro aprovechó la situación para advertirle al estadounidense sobre las consecuencias de una nueva infracción de ese tipo.“Así que, si vuelve a pasar, pierdes un punto”, le aclaró.

Fritz, sorprendido por la explicación, volvió a consultar: “Entonces, si vuelve a pasar, ¿pierdo un punto?”. Después de recibir una respuesta afirmativa, aceptó la decisión y continuó con el encuentro. Pese a la polémica y a la presión del momento, el estadounidense logró salvar el juego y reducir la diferencia a 5-3. Sin embargo, no consiguió completar la remontada y terminó perdiendo ante el griego, que aprovechó la oportunidad para sellar su clasificación.

Tsitsipas volvió a ganar terreno en el ranking ATP

Más allá de la controversia, el triunfo representó otro paso importante para Tsitsipas, que atraviesa una temporada de recuperación después de haber sufrido una fuerte caída en la clasificación mundial. El griego, que llegó a ubicarse en el puesto 88 del ranking en junio, alcanzó el número 43 y volvió a instalarse entre los 40 mejores durante octubre. En Shanghai también llegó a las 400 victorias en su carrera profesional.

Después del partido, el tenista explicó cómo logró elevar su rendimiento frente a un rival contra el que protagonizó varios encuentros importantes: “Visualicé el partido de hoy e intenté colocarme en una posición ventajosa. Siempre he tenido grandes batallas contra él. Algunos de mis partidos más importantes han sido contra él. Tenía que elevar mi nivel… En cuanto empecé a hacerlo, se me abrieron muchas puertas y pude desplegar todo mi potencial en la cancha”, afirmó.