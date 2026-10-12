Insólito: a Taylor Fritz se le cayeron dos pelotas del bolsillo y terminó perdiendo en Shanghai
El estadounidense tenía ventaja en el tercer set, pero dos episodios insólitos durante los intercambios alteraron el desarrollo del partido.
Stefanos Tsitsipas consiguió una importante victoria frente a Taylor Fritz en el Masters 1000 de Shanghái, aunque el desenlace del encuentro quedó marcado por una situación tan inesperada como polémica. Al estadounidense se le cayeron dos pelotas del bolsillo durante el tercer set, una circunstancia que obligó a intervenir al juez de silla y generó confusión en un momento decisivo del partido.
El tenista griego, que se impuso por 3-6, 7-5 y 6-3 después de dos horas y 13 minutos de juego, logró avanzar a los octavos de final del certamen chino. La remontada tuvo un episodio determinante cuando Fritz sacaba con una ventaja de 5-2 en el set definitivo y el encuentro se interrumpió por la caída de una pelota.
La insólita jugada que cambió el desarrollo del partido
La primera situación ocurrió cuando Fritz estaba al saque y el marcador señalaba 5-2 y 30-30 en el tercer set. En medio del intercambio, una pelota que llevaba guardada en el bolsillo cayó a la cancha y obligó a detener el juego. En un primer momento, el umpire anunció un let, pero luego revisó la secuencia y resolvió otorgarle el punto a Tsitsipas.
La explicación estuvo vinculada al momento en que se produjo la interrupción: la pelota cayó antes de que Fritz ejecutara un golpe de derecha que terminó fuera de los límites de la cancha. El estadounidense no quedó conforme con la situación y pidió precisiones sobre el criterio aplicado. Durante el intercambio con el árbitro, expresó: “Que usted lo cantara no hizo que fallara la pelota, pero, como, sentí que la pelota se salía de mi bolsillo”.
El juez de silla le respondió: “Si mi llamada fue después de que golpeó la pelota, entonces el punto es para él. ¿Sí?”. Fritz insistió con sus dudas y preguntó: “Entiendo. ¿Cómo sabemos eso?”. Ante esa consulta, el umpire señaló: “Lo veremos en video”. La resolución dejó a Tsitsipas con una oportunidad para cerrar el partido. Sin embargo, el episodio todavía tendría una segunda parte.
La segunda caída de la pelota y la explicación del umpire
En el intercambio siguiente, otra pelota volvió a desprenderse del bolsillo de Fritz. Esta vez, la revisión determinó que correspondía repetir el punto, aunque el árbitro aprovechó la situación para advertirle al estadounidense sobre las consecuencias de una nueva infracción de ese tipo.“Así que, si vuelve a pasar, pierdes un punto”, le aclaró.
Fritz, sorprendido por la explicación, volvió a consultar: “Entonces, si vuelve a pasar, ¿pierdo un punto?”. Después de recibir una respuesta afirmativa, aceptó la decisión y continuó con el encuentro. Pese a la polémica y a la presión del momento, el estadounidense logró salvar el juego y reducir la diferencia a 5-3. Sin embargo, no consiguió completar la remontada y terminó perdiendo ante el griego, que aprovechó la oportunidad para sellar su clasificación.
Tsitsipas volvió a ganar terreno en el ranking ATP
Más allá de la controversia, el triunfo representó otro paso importante para Tsitsipas, que atraviesa una temporada de recuperación después de haber sufrido una fuerte caída en la clasificación mundial. El griego, que llegó a ubicarse en el puesto 88 del ranking en junio, alcanzó el número 43 y volvió a instalarse entre los 40 mejores durante octubre. En Shanghai también llegó a las 400 victorias en su carrera profesional.
Después del partido, el tenista explicó cómo logró elevar su rendimiento frente a un rival contra el que protagonizó varios encuentros importantes: “Visualicé el partido de hoy e intenté colocarme en una posición ventajosa. Siempre he tenido grandes batallas contra él. Algunos de mis partidos más importantes han sido contra él. Tenía que elevar mi nivel… En cuanto empecé a hacerlo, se me abrieron muchas puertas y pude desplegar todo mi potencial en la cancha”, afirmó.
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