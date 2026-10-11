Valentín Yankelevich también habló del apoyo de su abuela Cris Morena tras denunciar a su padre

"Mi abuela nos acompañó mucho también. Fue una pata importante cuando nos fuimos a vivir con mi abuelo", explicó Valentín sobre el rol que cumplió Cris Morena en su contención diaria. Hoy, con su hermana Azul residiendo en el exterior y habiendo superado una etapa de profundo dolor gracias a la asistencia terapéutica y al respaldo familiar, el joven concluyó su mensaje pidiendo que siempre se escuche a los niños ante situaciones de maltrato.