Ponzio reveló por qué quiso invitar a Daniel Passarella a su despedida

El nombre del "Káiser" genera controversias en el mundo "millonario" ya que, si bien fue ídolo como jugador y tuvo un buen paso como entrenador, fue el presidente con el que River se fue al descenso.

Por qué Leonardo Ponzio hubiera invitado a Daniel Passarella a su despedida

"Passarella me trajo como técnico y como presidente, y a mí me hubiera gustado que esté, pero bueno. Se que estuvo transitando un problema de salud", reveló Ponzio en ESPN.

En este sentido, el ex futbolista analizó que "la historia del mundo del fútbol lo va a volver a poner en su lugar", y sentenció: "Es como todo. ¿Quién no se equivocó? Y yo no puedo juzgar a nadie".

Otras frases de Leonardo Ponzio antes de su despedida

El momento actual de River

“Ayer vi caras de compañeros que conozco. Era el momento de ganar poniendo algo más. Para salir campeón depende de ellos. Y la imagen del final es el deseo de revertir lo que pasó este año. El 'Muñeco' ve y transmite todo. Es auténtico”.

El futuro de Ponzio dentro del fútbol

“Quisiera que la primera opción fuera River, pero el club tiene las piezas en su lugar. Tengo edad para no estar como florero. Voy a esperar el momento y si no, buscará otro destino. Me gusta la secretaría técnica. Ser entrenador no lo siento”.