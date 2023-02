Qué dijo Fillol sobre la vuelta de Daniel Passarella al Monumental

En este sentido, el 'Pato' Fillol palpitó lo que será el retorno de ambos y el reencuentro con el 'Kaiser' en el estadio ubicado en la Avenida Udaondo y la Avenida Figueroa Alcorta en el barrio porteño de Núñez: "Palpito el abrazo con Daniel y espero que esté presente ahí y olvidemos cosas del pasado. Va a ser un momento muy lindo reencontrarme con él. Yo creo que vamos a dar un ejemplo en el Monumental".

Fillol hacía referencia en sus palabras al duro momento que atravesó junto a Passarella tras el descenso millonario en 2011, cuando él era entrenador de arqueros de J. J. López y el 'Kaiser' era el presidente del club.

Además, quien fuera un gran arquero de River y del Seleccionado argentino hizo alusión al momento en que vuelva a ver el estadio Monumental lleno de gente estando, en el campo de juego: "Imaginarme el Monumental repleto como esa final del 78 hace que se me erice la piel. Encontrarme con compañeros del 78 es muy fuerte. Va a ser algo lindo". Al mismo tiempo, la figura del mundial '78 habló sobre su salida del club: "Yo no tuve conflicto en River cuando me fui, me echaron los militares. Me echó (Carlos) Lacoste. Amo a River, me viejo me hizo hincha a los cinco años".

En tanto, también serán homenajeados este fin de semana Norberto Alonso, Oscar Ortiz y un familiar de Leopoldo Luque - quien falleció hace casi dos años -, por su rol en el Mundial de Fútbol 'Argentina 1978'.