Alexis Mac Allister ya tiene entrenador: Liverpool presentó a su nuevo director técnico

Tras su experiencia en el fútbol chipriota, Iraola dejó una huella positiva en Mirandés y Rayo Vallecano antes de desembarcar en Bournemouth. Allí logró consolidar un proyecto competitivo que terminó sorprendiendo a gran parte de Inglaterra. En tres temporadas acumuló 127 partidos al frente del equipo, con un balance de 48 victorias, 38 empates y 41 derrotas. Su mayor logro fue clasificar al club para la próxima edición de la Europa League luego de finalizar sexto en la Premier League.

La dirigencia de Liverpool entiende que el español encaja con la identidad histórica del club. Su propuesta futbolística, basada en la presión alta, la intensidad física y la búsqueda constante del arco rival, recuerda en varios aspectos al modelo que llevó al éxito a Jürgen Klopp durante su paso por Anfield. La intención es recuperar esa agresividad que caracterizó al equipo en sus mejores años recientes.

andoni iraola 2

Iraola también dejó en claro que comprende la exigencia que implica el cargo. "Creo que Liverpool me da la oportunidad de entrenar a los mejores jugadores, y los mejores jugadores te dan la oportunidad de luchar por los títulos. Ganar títulos. Obviamente, cuando llegás a un lugar no podés prometerlo todo. Pero es cierto que entiendo de dónde vengo y qué se espera de mí. Estoy preparado para el desafío", aseguró.

El nuevo entrenador encontrará además un plantel en proceso de transformación. Todo indica que Mohamed Salah e Ibrahima Konaté no continuarán en el club una vez finalizados sus contratos, por lo que deberá afrontar una importante renovación de nombres y liderazgos. En ese contexto, futbolistas como Mac Allister aparecen llamados a ocupar un rol aún más relevante dentro de la estructura deportiva del equipo.