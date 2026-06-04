Alexis Mac Allister ya tiene entrenador: Liverpool presentó a su nuevo director técnico
El técnico español fue oficializado como reemplazante de Arne Slot y asumirá el desafío de conducir a uno de los clubes más importantes de Europa.
Liverpool presentó oficialmente a Andoni Iraola como nuevo entrenador del primer equipo y puso en marcha un proyecto que busca devolver al club al protagonismo absoluto en Inglaterra y Europa. El español, que llega procedente de Bournemouth tras destacadas campañas en la Premier League, será además el nuevo conductor futbolístico del mediocampista argentino Alexis Mac Allister, una de las figuras del conjunto de Anfield.
La designación de Iraola se produjo tras la salida de Arne Slot, cuyo ciclo llegó a su fin después de una temporada que no cumplió con las expectativas generadas. Si bien el entrenador neerlandés había conseguido conquistar la Premier League 2024-25, el rendimiento posterior del equipo provocó dudas dentro de la dirigencia, que finalmente optó por iniciar una nueva etapa bajo otro liderazgo.
Durante su presentación, el entrenador vasco dejó en claro el entusiasmo que le genera asumir semejante desafío. "No necesitas mucho para que Liverpool te atraiga. Liverpool es Liverpool", expresó ante los medios oficiales del club. Además, destacó el peso histórico de la institución, la pasión de los hinchas y la posibilidad de dirigir a futbolistas de primer nivel como factores determinantes para aceptar la propuesta.
La llegada de Iraola supone también una apuesta fuerte por parte de la dirigencia. A sus 43 años, el exdefensor del Athletic Club construyó una carrera ascendente en los bancos de suplentes, aunque todavía no había tenido la oportunidad de dirigir a una potencia europea. Su único título como entrenador fue la Supercopa de Chipre conseguida con AEK Larnaca en 2018, pero sus trabajos posteriores llamaron la atención por el estilo ofensivo y la intensidad de sus equipos.
Tras su experiencia en el fútbol chipriota, Iraola dejó una huella positiva en Mirandés y Rayo Vallecano antes de desembarcar en Bournemouth. Allí logró consolidar un proyecto competitivo que terminó sorprendiendo a gran parte de Inglaterra. En tres temporadas acumuló 127 partidos al frente del equipo, con un balance de 48 victorias, 38 empates y 41 derrotas. Su mayor logro fue clasificar al club para la próxima edición de la Europa League luego de finalizar sexto en la Premier League.
La dirigencia de Liverpool entiende que el español encaja con la identidad histórica del club. Su propuesta futbolística, basada en la presión alta, la intensidad física y la búsqueda constante del arco rival, recuerda en varios aspectos al modelo que llevó al éxito a Jürgen Klopp durante su paso por Anfield. La intención es recuperar esa agresividad que caracterizó al equipo en sus mejores años recientes.
Iraola también dejó en claro que comprende la exigencia que implica el cargo. "Creo que Liverpool me da la oportunidad de entrenar a los mejores jugadores, y los mejores jugadores te dan la oportunidad de luchar por los títulos. Ganar títulos. Obviamente, cuando llegás a un lugar no podés prometerlo todo. Pero es cierto que entiendo de dónde vengo y qué se espera de mí. Estoy preparado para el desafío", aseguró.
El nuevo entrenador encontrará además un plantel en proceso de transformación. Todo indica que Mohamed Salah e Ibrahima Konaté no continuarán en el club una vez finalizados sus contratos, por lo que deberá afrontar una importante renovación de nombres y liderazgos. En ese contexto, futbolistas como Mac Allister aparecen llamados a ocupar un rol aún más relevante dentro de la estructura deportiva del equipo.
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