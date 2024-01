Darío Benedetto habló sobre su futuro: "Le pueden decir al hincha de Boca que..."

Con este panorama, y luego de la victoria del Xeneize ante Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempes, el delantero habló sobre su futuro y no tuvo filtro a la hora de opinar: “El día que yo me tenga que ir, creo que tengo la personalidad suficiente y no necesito que nadie salga a hablar por mí, lo voy a decir yo. No hay nada, es la realidad. ELe pueden decir al hincha de Boca que el día que haya algo y tome esa decisión lo van a saber por mí y no por la prensa”, expresó.