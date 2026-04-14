Darío Herrera será el árbitro del Superclásico entre River y Boca en el Monumental
La AFA confirmó a Darío Herrera como árbitro del River vs Boca por el Torneo Apertura, con Paletta en el VAR y un equipo arbitral completo.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó en las últimas horas las autoridades arbitrales para la fecha 15 del Torneo Apertura y confirmó que Darío Herrera será el encargado de impartir justicia en el Superclásico entre River y Boca.
El partido, que paraliza al fútbol de nuestro país por todo lo que se juega, se disputará este domingo desde las 17 en el estadio Monumental y contará con un equipo arbitral de experiencia para uno de los encuentros más importantes del fútbol argentino.
Herrera estará acompañado por Juan Pablo Belatti y Pablo González como jueces de línea, mientras que Juan Pafundi será el cuarto árbitro. En tanto, el VAR estará a cargo de Héctor Paletta, con la asistencia de Sebastián Habib.
Será la séptima vez que el árbitro dirija un Superclásico y en sus antecedentes, Boca obtuvo tres victorias, River consiguió un triunfo y hubo dos empates. El último cruce bajo su arbitraje quedó en manos del Millonario, en un partido que terminó con polémica: River ganó con un gol de Miguel Borja de penal en el último minuto y el encuentro finalizó con siete expulsados.
En lo personal, el árbitro atraviesa un gran momento, ya que en los últimos días fue confirmado como uno de los representantes argentinos que estarán en el Mundial 2026. Además del Superclásico, la AFA también designó al resto de los jueces para la jornada, entre ellos Rey Hilfer, quien estará a cargo del duelo entre San Lorenzo y Vélez.
Cómo ver el partido de River contra Boca por la fecha 15 del Torneo Apertura
El Superclásico del fútbol argentino se podrá seguir por la pantalla de ESPN Premium y TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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