Gremio vs. Deportivo Riestra, por la Copa Sudamericana: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

La falta de triunfos y el contexto adverso obligan a Riestra a buscar una reacción inmediata. Enfrente tendrá a un rival con mayor jerarquía individual, pero que también arrastra dudas en su funcionamiento. Esa combinación abre una ventana de oportunidad para un equipo que necesita urgentemente un resultado positivo.

Con ambos conjuntos presionados por sus realidades, el duelo en Porto Alegre se presenta como un punto de inflexión. Para Grêmio, la chance de recomponerse ante su gente; para Riestra, la posibilidad de dar un golpe inesperado que cambie el ánimo y marque un antes y un después en su temporada.

Gremio vs. Deportivo Riestra: probables formaciones

Gremio: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Luís Castro .

Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. . Riestra: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Duró.

Gremio vs. Deportivo Riestra: otros datos

Hora: 19.00.

19.00. Estadio: Arena do Grêmio (Porto Alegre, Brasil).

Arena do Grêmio (Porto Alegre, Brasil). Árbitro: Gery Vargas.

Gery Vargas. VAR: Jorge Justiniano.

Jorge Justiniano. TV: DSports.