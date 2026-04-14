Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Gremio vs Deportivo Riestra

La falta de triunfos y el contexto adverso obligan a Riestra a buscar una reacción inmediata. Enfrente tendrá a un rival con mayor jerarquía individual, pero que también arrastra dudas en su funcionamiento. Esa combinación abre una ventana de oportunidad para un equipo que necesita urgentemente un resultado positivo.

Con ambos conjuntos presionados por sus realidades, el duelo en Porto Alegre se presenta como un punto de inflexión. Para Grêmio, la chance de recomponerse ante su gente; para Riestra, la posibilidad de dar un golpe inesperado que cambie el ánimo y marque un antes y un después en su temporada.

riestra

Gremio vs. Deportivo Riestra: probables formaciones

Gremio: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Luís Castro .

Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. . Riestra: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Duró.

Cómo ver en vivo Gremio vs Deportivo Riestra

La televisación estará a cargo de D-Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.