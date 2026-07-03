David Beckham y Victoria dijeron presente en el partido de la Selección Argentina con Cabo Verde

Shakira y sus hijos, presentes en el duelo de la Selección Argentina con Cabo Verde

Shakira, presente en el duelo de la Selección Argentina con Cabo Verde.

Hay duelos que nadie quiere perderse en el Mundial 2026. Y aquellos que están protagonizados por la Selección Argentina siempre son únicos, candentes e inigualables. Debe ser por eso que Shakira y sus hijos -Milán y Sasha- dijeron presente en el encuentro entre los dirigidos por Lionel Scaloni y Cabo Verde.

Con lentes blancos y muy sonriente, las cámaras captaron a la estrella colombiana, junto a sus pequeños. Cabe señalar que uno de ellos llevaba puesta la camiseta de la Albiceleste, dejando en claro para quién están hinchando en esta oportunidad.