"Este equipo nunca se rinde", la palabra de Lionel Scaloni tras el dramático partido con Cabo Verde
La Selección Argentina salió airoso de un durísimo duelo con el equipo africano y Scaloni hizo un rápido balance al finalizar el encuentro.
Tras el dramático encuentro ante Cabo Verde, donde la Selección Argentina logró avanzar a octavos de final en tiempo extra, Lionel Scaloni dejó sus primeras palabras, completamente aliviado: "Partido durísimo. Siempre hay que sacar lo positivo, este equipo nunca se rinde", comenzó indicando.
Y añadió: "Felicitar al rival. La verdad que cuando uno dice que no hay rival fácil... hoy han demostrado que son un gran equipo, y me quedo con el aporte de todos. Han terminado, la verdad, muy cansados", apuntó el entrenador de la Albiceleste.
"Esto es Argentina. El que no lo entiende... nosotros los argentinos sí lo vamos a entender, no hay nada fácil", reflexionó. Finalmente, cuando le recordaron que hoy fue su partido N°100 con la Selección Argentina, dijo: "Bueno, hubiera sido una locura perder, pero esto es fútbol".
Lionel Scaloni, en conferencia de prensa
Luego, en conferencia de prensa, el director técnico campeón del mundo sostuvo que "el equipo tuve la reacción que hacía falta", aunque también destacó que "sufrimos demasiado". Seguidamente, expresó: "Primero, nosotros somos Argentina. ¿Qué significa ser Argentina? Es esto que viste ahora: sufrir, no dar una por perdida".
Y añadió: "Cabo Verde es una gran selección, pero seguramente han dado el 200%. Sin duda. Y eso hoy en el fútbol es un montón. Equipara un montón. Y cuando estás cansado, equipara las cosas. Lógico que hay muchas cosas para ver y corregir, pero yo creo que la responsabilidad es difícil que a este equipo le pese".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario