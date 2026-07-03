"Este equipo nunca se rinde", la palabra de Lionel Scaloni tras el dramático partido con Cabo Verde

Y añadió: "Cabo Verde es una gran selección, pero seguramente han dado el 200%. Sin duda. Y eso hoy en el fútbol es un montón. Equipara un montón. Y cuando estás cansado, equipara las cosas. Lógico que hay muchas cosas para ver y corregir, pero yo creo que la responsabilidad es difícil que a este equipo le pese".