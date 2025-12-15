David Martínez interrumpe su préstamo en Olimpia y regresa a River: ¿tiene lugar?

Un paso sin consolidación por Olimpia

Los números reflejan un ciclo discreto. Martínez disputó apenas 11 partidos en Olimpia, 10 de ellos como titular, sin convertir goles y sin lograr asentarse como una pieza clave en el equipo. Más allá de las oportunidades iniciales, su rendimiento no terminó de convencer en el gigante paraguayo. De esta manera, su regreso a River será solo una formalidad administrativa. El defensor tiene contrato con el club hasta diciembre de 2026, pero no forma parte de los planes de Marcelo Gallardo para la próxima temporada y ya trabaja junto a su entorno en la búsqueda de un nuevo destino para relanzar su carrera.