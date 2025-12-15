David Martínez interrumpe su préstamo en Olimpia y regresa a River: ¿tiene lugar?
El defensor rescindirá su préstamo en Olimpia por falta de continuidad y volverá a River en enero de 2026, aunque no está en los planes de Marcelo Gallardo.
A la extensa lista de futbolistas que volverán a River tras sus préstamos se sumará un nombre que no estaba en los planes: David Martínez. Aunque resta la confirmación formal, el defensor interrumpirá su cesión en Olimpia de Paraguay, que se extendía hasta junio de 2026, y deberá regresar a Núñez en enero.
La decisión fue tomada de común acuerdo entre las partes luego de apenas seis meses de estadía. Tal como ya le había ocurrido en su paso por Inter Miami, el zaguero zurdo de 27 años no cumplió con las expectativas y la falta de continuidad terminó acelerando su salida.
Un paso sin consolidación por Olimpia
Los números reflejan un ciclo discreto. Martínez disputó apenas 11 partidos en Olimpia, 10 de ellos como titular, sin convertir goles y sin lograr asentarse como una pieza clave en el equipo. Más allá de las oportunidades iniciales, su rendimiento no terminó de convencer en el gigante paraguayo. De esta manera, su regreso a River será solo una formalidad administrativa. El defensor tiene contrato con el club hasta diciembre de 2026, pero no forma parte de los planes de Marcelo Gallardo para la próxima temporada y ya trabaja junto a su entorno en la búsqueda de un nuevo destino para relanzar su carrera.
El antecedente inmediato tampoco es alentador. Durante su etapa en la MLS, en Inter Miami, Martínez comenzó como titular, pero los problemas físicos y el bajo nivel lo relegaron en la consideración de Javier Mascherano, quedando como tercer central por detrás de Tomás Avilés y Maximiliano Falcón.
Los otros jugadores que regresan a River
Además de David Martínez, River espera en enero el regreso de otros 12 futbolistas que finalizan sus préstamos y deberán presentarse en el club para definir su futuro:
-
Ezequiel Centurión
Daniel Zabala
Gonzalo Trindande
Elián Giménez
Tobías Leiva
Tomás Galván
Franco Alfonso
Tiago Serrago
Tomás Castro Ponce
Tomás Nasif
Alexis González
Oswaldo Valencia
Con una profunda renovación en marcha, en Núñez se espera un verano movido, con evaluaciones caso por caso y varias salidas que podrían definirse en las próximas semanas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario