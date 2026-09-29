David Trezeguet reveló un detalle íntimo de su llegada a River: "Yo estaba en pleno divorcio"
El exdelantero recordó las circunstancias personales que atravesó antes de incorporarse al Millonario en 2011, cuando el equipo jugaba en la Primera B Nacional.
David Trezeguet volvió a recordar uno de los momentos más particulares de su carrera profesional: su llegada a River en diciembre de 2011, cuando el club atravesaba la Primera B Nacional después del histórico descenso.
El exdelantero francoargentino repasó el contexto personal que rodeó aquella decisión y explicó qué relación tuvo su incorporación al Millonario con el proceso de divorcio que estaba atravesando. En una entrevista con La Página Millonaria, el campeón del mundo con Francia en 1998 aclaró que su separación no comenzó como consecuencia de su llegada al país.
Según explicó, el proceso matrimonial ya estaba en marcha cuando apareció la posibilidad de regresar al país para cumplir uno de los grandes deseos de su carrera. “Yo estaba en pleno divorcio”, recordó Trezeguet al referirse a aquel período.
Trezeguet reveló qué ocurría en su vida antes de llegar a River
El exatacante explicó que la separación había comenzado en 2010 y que, durante ese proceso, incluso se trasladó a Emiratos Árabes Unidos con la expectativa de encontrar una solución a la situación familiar. Su estadía allí, sin embargo, fue breve.
Trezeguet explicó que el calendario futbolístico de ese país tenía particularidades vinculadas con las altas temperaturas y las festividades musulmanas. Apenas tuvo la oportunidad de cambiar de destino, apareció la propuesta de River. La decisión fue rápida. Según su relato, no hubo una extensa evaluación familiar antes de aceptar el ofrecimiento del club argentino. “Me voy a River y me voy a Argentina”, resumió sobre aquel momento.
Un mes después, el delantero concretó su incorporación al equipo que dirigía Matías Almeyda y que tenía como principal objetivo regresar a Primera División. Para Trezeguet, aquella posibilidad tenía un significado especial porque representaba cumplir un sueño que había quedado pendiente. “Yo me vine a River porque quería cumplir mi sueño y nadie ni nada me lo iba a impedir”, sostuvo.
El regreso al país que generaba dudas en su entorno
La decisión de volver a la Argentina tampoco fue sencilla desde el punto de vista familiar. Trezeguet recordó que sus padres tenían reparos ante la posibilidad de que regresara al país, especialmente por el contexto que atravesaba la Banda Roja después del descenso.
El delantero, sin embargo, entendió que debía tomar la determinación por cuenta propia. Su carrera europea le había permitido construir una trayectoria de enorme reconocimiento, pero la posibilidad de vestir la camiseta del Millonario tenía un significado diferente.
“Soy de los que creen que cuando uno va a un club la opinión familiar es importante, pero también al mismo tiempo es algo propio”, explicó. Y agregó: “Yo no tuve ese acompañamiento, entonces fue una decisión también que me empujó a divorciarme y venir a River”.
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