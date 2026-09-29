David Trezeguet reveló un detalle íntimo de su llegada a River: "Yo estaba en pleno divorcio"

Un mes después, el delantero concretó su incorporación al equipo que dirigía Matías Almeyda y que tenía como principal objetivo regresar a Primera División. Para Trezeguet, aquella posibilidad tenía un significado especial porque representaba cumplir un sueño que había quedado pendiente. “Yo me vine a River porque quería cumplir mi sueño y nadie ni nada me lo iba a impedir”, sostuvo.

El regreso al país que generaba dudas en su entorno

La decisión de volver a la Argentina tampoco fue sencilla desde el punto de vista familiar. Trezeguet recordó que sus padres tenían reparos ante la posibilidad de que regresara al país, especialmente por el contexto que atravesaba la Banda Roja después del descenso.

El delantero, sin embargo, entendió que debía tomar la determinación por cuenta propia. Su carrera europea le había permitido construir una trayectoria de enorme reconocimiento, pero la posibilidad de vestir la camiseta del Millonario tenía un significado diferente.

“Soy de los que creen que cuando uno va a un club la opinión familiar es importante, pero también al mismo tiempo es algo propio”, explicó. Y agregó: “Yo no tuve ese acompañamiento, entonces fue una decisión también que me empujó a divorciarme y venir a River”.