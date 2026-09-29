Colapinto ya piensa en su revancha: qué objetivo se puso para el Gran Premio de Baréin en Malasia

La preparación de Colapinto después de Azerbaiyán

El joven de 23 años viajó a Enstone, la sede de Alpine, para trabajar junto a sus ingenieros en el simulador. El objetivo fue comenzar a familiarizarse con las características del circuito y, al mismo tiempo, adaptarse al cambio horario antes de llegar a Malasia.

El piloto explicó que la preparación tuvo incluso horarios poco habituales debido al proceso de adaptación al huso horario. “Será mi primera experiencia en Sepang. Es un circuito del que escuché y vi muchísimo mientras crecía mirando la Fórmula 1”, contó Colapinto.

Y agregó: “Una de las cosas que más se destacan son las condiciones, con muchísimo calor y humedad, y siempre parece haber una alta probabilidad de lluvia”. La posibilidad de precipitaciones puede convertirse en uno de los factores determinantes del fin de semana.

El calor y la lluvia, dos factores que pueden cambiar todo

Sepang es uno de los circuitos que más exigencia física plantea para los pilotos debido a las condiciones climáticas. El calor y la humedad elevan la dificultad de una competencia que, además, presenta sectores rápidos y zonas en las que resulta importante cuidar los neumáticos.

Colapinto ya conoce cuáles serán algunos de los principales desafíos antes de subirse al Alpine: “Después de Bakú volé a Enstone, tal como estaba previsto, para pasar un día en el simulador. Fue bastante particular porque, como nos estamos preparando para adaptarnos al huso horario, estuve en la fábrica a las 5 de la mañana junto con mis ingenieros”, relató.

Alpine también apunta a recuperar terreno en Malasia

Steve Nielsen, representante de Alpine, destacó la importancia del regreso de la Fórmula 1 a Sepang y valoró el trabajo realizado para organizar el evento en un contexto particular del calendario. “Es un gran circuito y ha sido escenario de algunos momentos icónicos de nuestro deporte a lo largo de los años”, señaló.

Además, remarcó que el rendimiento del equipo después del receso de verano había sido positivo y expresó la intención de trasladar ese funcionamiento a Malasia. “Tenemos confianza en nuestro paquete y llegamos con el objetivo de volver a sumar puntos mientras buscamos recuperar terreno en el Campeonato”, sostuvo.

Todos los horarios del Gran Premio de Baréin en Malasia

Viernes 2 de octubre

Práctica Libre 1: 1:30.

Práctica Libre 2: 5:00.

Sábado 3 de octubre

Práctica Libre 3: 1:30.

Clasificación: 5:00.

Domingo 4 de octubre