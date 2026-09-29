Colapinto ya piensa en su revancha: qué objetivo se puso para el Gran Premio de Baréin en Malasia
El piloto argentino afrontará por primera vez un fin de semana de Fórmula 1 en el circuito de Sepang y buscará recuperarse después de una complicada fecha en Azerbaiyán.
Franco Colapinto ya dejó atrás el accidentado Gran Premio de Azerbaiyán y comenzó a concentrarse en el próximo desafío de la temporada de Fórmula 1. El argentino tendrá por delante una experiencia inédita en su carrera: competirá por primera vez en el circuito de Sepang, en Malasia, un escenario que se caracteriza por sus altas temperaturas, elevada humedad y frecuentes lluvias.
Después de lo ocurrido en Bakú, donde protagonizó un choque que condicionó su participación y además derivó en una sanción para la siguiente competencia, el piloto de Alpine buscará cambiar el rumbo durante el próximo fin de semana. El argentino no ocultó sus expectativas para la competencia y estableció una meta concreta para su estreno en Sepang.
Colapinto reveló cuál es su objetivo para el GP de Malasia
El pilarense considera que será fundamental aprovechar las primeras sesiones para encontrar rápidamente una configuración competitiva para el monoplaza. “Mi objetivo es tener un viernes productivo, lograr una buena puesta a punto del coche y, con suerte, estar en condiciones de competir por los diez primeros puestos ambos días”, explicó.
La declaración refleja la intención de volver a meterse en la pelea por los puntos. Para conseguirlo, el equipo deberá encontrar una puesta a punto que permita aprovechar las características de un circuito que combina curvas de media y alta velocidad con dos rectas importantes.
Para Franco, además, el desafío tendrá un componente especial porque será su primera experiencia competitiva en Sepang: el trazado malasio regresará al calendario después de varios años y representa una pista conocida por haber protagonizado diferentes momentos destacados de la Máxima.
La preparación de Colapinto después de Azerbaiyán
El joven de 23 años viajó a Enstone, la sede de Alpine, para trabajar junto a sus ingenieros en el simulador. El objetivo fue comenzar a familiarizarse con las características del circuito y, al mismo tiempo, adaptarse al cambio horario antes de llegar a Malasia.
El piloto explicó que la preparación tuvo incluso horarios poco habituales debido al proceso de adaptación al huso horario. “Será mi primera experiencia en Sepang. Es un circuito del que escuché y vi muchísimo mientras crecía mirando la Fórmula 1”, contó Colapinto.
Y agregó: “Una de las cosas que más se destacan son las condiciones, con muchísimo calor y humedad, y siempre parece haber una alta probabilidad de lluvia”. La posibilidad de precipitaciones puede convertirse en uno de los factores determinantes del fin de semana.
El calor y la lluvia, dos factores que pueden cambiar todo
Sepang es uno de los circuitos que más exigencia física plantea para los pilotos debido a las condiciones climáticas. El calor y la humedad elevan la dificultad de una competencia que, además, presenta sectores rápidos y zonas en las que resulta importante cuidar los neumáticos.
Colapinto ya conoce cuáles serán algunos de los principales desafíos antes de subirse al Alpine: “Después de Bakú volé a Enstone, tal como estaba previsto, para pasar un día en el simulador. Fue bastante particular porque, como nos estamos preparando para adaptarnos al huso horario, estuve en la fábrica a las 5 de la mañana junto con mis ingenieros”, relató.
Alpine también apunta a recuperar terreno en Malasia
Steve Nielsen, representante de Alpine, destacó la importancia del regreso de la Fórmula 1 a Sepang y valoró el trabajo realizado para organizar el evento en un contexto particular del calendario. “Es un gran circuito y ha sido escenario de algunos momentos icónicos de nuestro deporte a lo largo de los años”, señaló.
Además, remarcó que el rendimiento del equipo después del receso de verano había sido positivo y expresó la intención de trasladar ese funcionamiento a Malasia. “Tenemos confianza en nuestro paquete y llegamos con el objetivo de volver a sumar puntos mientras buscamos recuperar terreno en el Campeonato”, sostuvo.
Todos los horarios del Gran Premio de Baréin en Malasia
Viernes 2 de octubre
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Práctica Libre 1: 1:30.
Práctica Libre 2: 5:00.
Sábado 3 de octubre
-
Práctica Libre 3: 1:30.
Clasificación: 5:00.
Domingo 4 de octubre
- Carrera: 4:00
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