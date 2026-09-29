La probable formación de Argentina para recibir a Bolivia

Para este encuentro, Scaloni no podrá contar con algunos nombres importantes que forman parte de la convocatoria. Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso estarán disponibles recién para el último partido de la ventana ante Benín, mientras que Enzo Fernández debe cumplir una fecha de suspensión y tampoco podrá jugar frente a Bolivia. A ellos se suman Leandro Paredes y Nahuel Molina, quienes no estarán disponibles para este compromiso por las sanciones que arrastran del Mundial 2026.