La probable formación de Argentina para recibir a Bolivia
Con varias bajas y una convocatoria que incluye caras nuevas, Lionel Scaloni empieza a delinear el once que jugará con Bolivia en Córdoba.
Lionel Scaloni comienza a delinear el equipo que recibirá a Bolivia en el marco del primer amistoso de la Fecha FIFA. La Selección Argentina se medirá con el conjunto boliviano este miércoles, desde las 21, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Para este encuentro, Scaloni no podrá contar con algunos nombres importantes que forman parte de la convocatoria. Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso estarán disponibles recién para el último partido de la ventana ante Benín, mientras que Enzo Fernández debe cumplir una fecha de suspensión y tampoco podrá jugar frente a Bolivia. A ellos se suman Leandro Paredes y Nahuel Molina, quienes no estarán disponibles para este compromiso por las sanciones que arrastran del Mundial 2026.
Ante este panorama, el entrenador aprovechó los primeros entrenamientos para observar a varios futbolistas que buscan ganarse un lugar en esta nueva etapa. Entre las principales novedades aparecen Agustín Giay, Franco Mastantuono y Nicolás Paz, quienes fueron incluidos en el equipo que el DT argentino probó como titular.
Probable formaciones de Argentina vs. Bolivia, por un amistoso internacional
- Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
- Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Efraín Morales, Diego Arroyo, Luis Haquín, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Héctor Cuéllar, Carlos Melgar, Gabriel Villamil; Fernando Nava. DT: Óscar Villegas.
Los partidos de Argentina en la Fecha FIFA
El encuentro ante Bolivia será el primero de los tres amistosos que Argentina disputará durante esta Fecha FIFA. Luego del compromiso en Córdoba, el seleccionado se trasladará a Buenos Aires para enfrentar a Burkina Faso y Benín, ambos en el estadio Monumental.
El segundo compromiso será ante Burkina Faso, el sábado 3 de octubre, desde las 21, en el estadio Monumental. Será la primera vez que ambas selecciones mayores se enfrenten, aunque existe un antecedente en el Mundial Sub-17 de 2001, cuando el conjunto africano se impuso 2-0 en el partido por el tercer puesto.
El cierre de la Fecha FIFA será el martes 6 de octubre, a las 20, frente a Benín. Ese encuentro tendrá además un significado especial porque será el partido de despedida de Messi de la Selección Argentina. Si bien el capitán fue convocado para esta ventana, solo participará del último encuentro.
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