Marcos Rojo quiere irse de Racing para volver a Estudiantes: reunión clave con Diego Milito
El defensor de 36 años tendrá una reunión con la dirigencia de la Academia para plantear su intención de rescindir su contrato y regresar al Pincha.
Marcos Rojo atraviesa horas decisivas respecto de su futuro. El defensor de Racing se reunirá con los dirigentes de la Academia para plantearles su intención de dejar el club y regresar a Estudiantes de La Plata, con el objetivo de disputar las semifinales de la Copa Libertadores 2026 frente a Flamengo.
La eliminación en la Copa Argentina ante Boca habría acelerado una decisión que comenzó a tomar forma durante las últimas semanas. Desde el entorno del futbolista consideran que su etapa en Avellaneda puede darse por terminada y que existe una prioridad concreta para este tramo de la temporada: volver a ponerse la camiseta del club donde inició su carrera profesional.
Rojo, de 36 años, ya mantuvo contactos con representantes de Estudiantes. Desde el Pincha le manifestaron su interés en contar nuevamente con él para afrontar la instancia decisiva del máximo torneo continental. El rival será Flamengo, vigente campeón de la Libertadores, en una serie que representa uno de los principales objetivos del equipo platense.
Racing no tiene decidido autorizar la salida de Marcos Rojo
La intención del jugador no significa que la operación esté cerrada. En Racing existe preocupación por desprenderse de uno de los futbolistas con mayor experiencia del plantel, especialmente en un momento en el que el equipo necesita recuperar estabilidad después de la eliminación en la Copa Argentina.
Rojo ocupa un lugar importante dentro de la estructura del equipo y, además de su aporte dentro de la cancha, es considerado una referencia para los jugadores más jóvenes. En ese sentido, su continuidad también es valorada por la Academia pensando en el crecimiento de Mateo Martínez y Gonzalo Escudero, dos defensores surgidos del club que forman parte de la proyección a futuro.
Por eso, uno de los puntos centrales de la reunión será determinar bajo qué condiciones podría concretarse una eventual rescisión. La cuestión económica podría transformarse en un factor determinante para destrabar las conversaciones entre el futbolista y la institución.
El tiempo juega en contra de Estudiantes en la negociación
Uno de los principales factores que deberán considerar es el calendario. El Pincha tiene hasta el 9 de octubre para realizar modificaciones en su lista de la Copa Libertadores, por lo que necesita definir rápidamente si podrá contar con Rojo o deberá buscar otra alternativa para reforzar la defensa.
Para el conjunto blanquiceleste, en cambio, la situación implica resolver si acepta desprenderse de un jugador considerado importante para el plantel. La dirigencia deberá escuchar el pedido del defensor y evaluar las condiciones de una posible salida.
Mientras tanto, el ex Selección Argentina ya dejó clara su intención a su círculo más cercano: quiere volver al León y tener la posibilidad de disputar la fase decisiva de la Copa Libertadores. Ahora resta saber si Diego Milito permitirá que ese deseo se transforme en una transferencia antes del cierre del plazo para modificar la lista continental.
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