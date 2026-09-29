Marcos Rojo quiere irse de Racing para volver a Estudiantes: reunión clave con Diego Milito

Por eso, uno de los puntos centrales de la reunión será determinar bajo qué condiciones podría concretarse una eventual rescisión. La cuestión económica podría transformarse en un factor determinante para destrabar las conversaciones entre el futbolista y la institución.

El tiempo juega en contra de Estudiantes en la negociación

Uno de los principales factores que deberán considerar es el calendario. El Pincha tiene hasta el 9 de octubre para realizar modificaciones en su lista de la Copa Libertadores, por lo que necesita definir rápidamente si podrá contar con Rojo o deberá buscar otra alternativa para reforzar la defensa.

Para el conjunto blanquiceleste, en cambio, la situación implica resolver si acepta desprenderse de un jugador considerado importante para el plantel. La dirigencia deberá escuchar el pedido del defensor y evaluar las condiciones de una posible salida.

Mientras tanto, el ex Selección Argentina ya dejó clara su intención a su círculo más cercano: quiere volver al León y tener la posibilidad de disputar la fase decisiva de la Copa Libertadores. Ahora resta saber si Diego Milito permitirá que ese deseo se transforme en una transferencia antes del cierre del plazo para modificar la lista continental.