Fórmula 1: Aston Martin confirmó a Fernando Alonso para 2027 y ya quedan pocas butacas disponibles
El piloto español continuará junto a Lance Stroll en la próxima temporada y se convirtió en uno de los 18 corredores que ya tienen su lugar asegurado en la parrilla.
La grilla de la Fórmula 1 para la temporada 2027 empieza a tomar forma y Aston Martin confirmó una de las incógnitas que todavía permanecían abiertas. Fernando Alonso continuará en la escudería británica durante el próximo campeonato y volverá a compartir equipo con Lance Stroll.
El anuncio terminó con las especulaciones sobre el futuro del español, quien tenía contrato hasta el cierre de 2026 y había decidido tomarse un tiempo antes de definir si continuaría compitiendo en la máxima categoría.
Con esta confirmación, ya son 18 los pilotos que tienen su lugar asegurado para 2027, entre ellos el argentino Franco Colapinto, que continuará en Alpine junto a Pierre Gasly.
Fernando Alonso seguirá en Aston Martin durante 2027
Alonso llegó a Aston Martin en 2023 después de su salida de Alpine y tuvo un comienzo destacado con la escudería. Durante sus primeras ocho carreras consiguió seis podios y posteriormente sumó otros dos antes de que el rendimiento del equipo comenzara a perder competitividad.
La llegada de una nueva era reglamentaria complicó todavía más el panorama para Aston Martin. El equipo tuvo dificultades para encontrar el rendimiento esperado en su monoplaza y actualmente ocupa el décimo lugar del campeonato de constructores, con apenas tres puntos después de 15 carreras. Todos esos puntos fueron obtenidos por Alonso.
A pesar de ese escenario, el bicampeón mundial decidió continuar con el proyecto y confirmó su intención de seguir compitiendo al máximo nivel. “Estoy muy feliz de firmar un nuevo contrato con el equipo Aston Martin Aramco de Fórmula 1. Me tomé mi tiempo para tomar esta decisión, pero las carreras son mi vida, mi pasión, y sé que todavía tengo la velocidad y la determinación necesarias para competir al más alto nivel”, expresó el español.
Aston Martin mantendrá a Alonso y Stroll
La renovación del asturiano también permitió confirmar que Aston Martin repetirá su actual formación para la temporada 2027. Stroll seguirá siendo el otro piloto titular, por lo que la escudería conservará la misma dupla durante el próximo campeonato.
Alonso destacó especialmente el proyecto que está desarrollando el equipo y manifestó su compromiso con el futuro de la estructura. “Estoy comprometido a largo plazo con este equipo y a ayudarlo a tener éxito. Creo sinceramente en lo que estamos construyendo: tenemos un liderazgo sólido, personas increíbles, socios e instalaciones”, afirmó.
El español también hizo referencia al vínculo con los aficionados y expresó su deseo de continuar generando momentos destacados dentro de la pista durante las próximas temporadas.
Así está la grilla de la Fórmula 1 para 2027
Con las últimas confirmaciones, buena parte de la parrilla de la Fórmula 1 ya está definida para 2027. Algunas escuderías todavía deben resolver sus alineaciones y entre las estructuras que mantienen butacas pendientes aparecen Haas y Racing Bulls.
En Mercedes, continuarán George Russell y Kimi Antonelli. Ferrari mantendrá a Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras que McLaren seguirá con Lando Norris y Oscar Piastri. Por el lado de Red Bull, Max Verstappen compartirá equipo con Isack Hadjar. Aston Martin, como quedó confirmado, tendrá a Fernando Alonso y Lance Stroll.
En Williams estarán Alex Albon y Carlos Sainz. Alpine, por su parte, ya tiene asegurada la continuidad de Pierre Gasly y Franco Colapinto, por lo que el argentino tiene garantizado su lugar en la categoría para la próxima campaña. Audi contará con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, mientras que Cadillac, la nueva escudería de la Fórmula 1, tendrá como pilotos a Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez.
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