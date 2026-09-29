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El increíble dato de Mirtha Legrand y los DT's de Racing tras la salida de Juan Pablo Vojvoda

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La Chiqui es testigo directa de un récord histórico en Avellaneda: presenció cada uno de los ciclos de entrenadores que tuvo la Academia en la era profesional.

La racha centenaria de Racing ante Central: ni Mirtha Legrand pudo verlo ganar un mata mata a Rosario Central

La racha centenaria de Racing ante Central: ni Mirtha Legrand pudo verlo ganar un mata mata a Rosario Central

La salida de Juan Pablo Vojvoda del banco de Racing, tras quedar eliminado frente a Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, no solo reabrió la búsqueda de un nuevo director técnico en Avellaneda.

También reflotó una estadística insólita que rápidamente se volvió viral en las redes sociales y que pone a Mirtha Legrand en el centro de la escena académica. A lo largo de sus 99 años de vida, la conductora y reconocida hincha de la Academia fue testigo de absolutamente todos los entrenadores que dirigieron al club desde el inicio del profesionalismo.

Con la interrupción del ciclo de Vojvoda, el listado alcanzó los 135 procesos de directores técnicos —sumando tanto los pasos oficiales como los interinatos—, una cifra impactante que refleja las constantes etapas de cambio en el banco de suplentes de un equipo tan grande.

Mirtha Legrand vio a todos los DT's de Racing en el profesionalismo

El curioso relevamiento, difundido en X (ex Twitter) por el usuario @NicoMancine, expone la increíble longevidad de La Chiqui a la par del recorrido deportivo de la institución. Desde la profesionalización del fútbol argentino en 1931, ningún estratega pisó el Cilindro o las viejas canchas del club sin que Mirtha ya estuviese para observarlo.

Sin lugar a dudas un dato que sorprendió mucho en las redes sociales y en los hinchas de la Academia que siguen sufriendo la insólita derrota ante el Xeneize que los dejó afuera del torneo más federal del país.

Mientras la dirigencia trabaja para definir quién asumirá el mando en este nuevo ciclo, la certeza en Avellaneda es una sola: no importa quién sea el próximo elegido para calzarse el buzo de DT, Mirtha Legrand volverá a ser testigo presencial de otra página en la historia de Racing.

Uno por uno, todos los DT's de Racing en el profesionalismo

    1. 1931 - Armando Reyes
    2. 1933 - Jen Medgyessy
    3. 1935 - Emilio Firpo
    4. 1936 - Alejandro Stirling
    5. 1938 - Mario Fortunato
    6. 1940 - Emilio Firpo
    7. 1942 - José Della Torre
    8. 1942 - Antonio De Mare (interino)
    9. 1943 - José Della Torre
    10. 1945 - Renato Cesarini
    11. 1945 - Nicolás Schiavone (interino)
    12. 1945 - Guillermo Stábile
    13. 1954 - José Della Torre
    14. 1954 - José D'Amico
    15. 1955 - Saúl Ongaro
    16. 1958 - José Della Torre
    17. 1961 - Saúl Ongaro
    18. 1962 - Juan Carlos Verdeal (interino)
    19. 1962 - Rubén Bravo
    20. 1963 - Néstor Rossi
    21. 1964 - Norberto Anido (interino)
    22. 1964 - Juan Carlos Giménez (interino)
    23. 1964 - José Della Torre
    24. 1965 - José García Pérez
    25. 1965 - Remigio Irondo (interino)
    26. 1965 - Juan José Pizzuti
    27. 1970 - José Santiago
    28. 1970 - Ataúlfo Sánchez (interino)
    29. 1970 - Juan Eulogio Urriolabeitia
    30. 1971 - Humberto Maschio
    31. 1971 - José Della Torre
    32. 1971 - José D'Amico
    33. 1971 - Victorio Spinetto
    34. 1972 - Víctor Rodríguez
    35. 1973 - Juan Carlos Rulli
    36. 1973 - Mario Griguol
    37. 1973 - Ángel Labruna
    38. 1974 - Juan José Pizzuti
    39. 1975 - José Santiago
    40. 1975 - Osvaldo Zubeldía
    41. 1976 - Juan Carlos Giménez (interino)
    42. 1976 - Roberto Iturrieta
    43. 1976 - Pedro Dellacha
    44. 1977 - Alfio Basile
    45. 1977 - Juan Carlos Giménez (interino)
    46. 1977 - Agustín Mario Cejas (interino)
    47. 1978 - Víctor Rodríguez
    48. 1978 - Agustín Mario Cejas (interino)
    49. 1978 - Juan Eulogio Urriolabeitia
    50. 1979 - Enrique Omar Sívori
    51. 1979 - Raúl Hernández (interino)
    52. 1979 - Carlos Cavagnaro
    53. 1980 - Juan Carlos Lorenzo
    54. 1980 - Agustín Mario Cejas (interino)
    55. 1980 - Víctor Rodríguez
    56. 1981 - José Omar Pastoriza
    57. 1982 - Horacio Collazo (interino)
    58. 1982 - Carlos Cavagnaro
    59. 1982 - Rogelio Domínguez
    60. 1983 - Daniel Silguero (interino)
    61. 1983 - Juan José Pizzuti
    62. 1984 - Jorge Castelli
    63. 1984 - Agustín Mario Cejas
    64. 1985 - Vicente Cayetano Rodríguez
    65. 1985 - Juan Carlos Giménez (interino)
    66. 1985 - Alfio Basile
    67. 1986 - Rogelio Domínguez
    68. 1986 - Alfio Basile
    69. 1989 - Héctor Jesús Martínez (interino)
    70. 1989 - Pedro Marchetta
    71. 1990 - Juan Carlos Oleniak (interino)
    72. 1990 - Nelson Chabay
    73. 1990 - Juan Carlos Oleniak (interino)
    74. 1991 - Roberto Perfumo
    75. 1991 - Osvaldo Sosa
    76. 1992 - Humberto Grondona
    77. 1993 - Eduardo Solari
    78. 1993 - Juan José Pizzuti
    79. 1993 - Carlos Babington
    80. 1994 - Rodolfo Della Pica (interino)
    81. 1994 - Luis Cubilla
    82. 1994 - Héctor Jesús Martínez (interino)
    83. 1995 - Diego Maradona
    84. 1995 - Pedro Marchetta
    85. 1995 - Rodolfo Domínguez (interino)
    86. 1995 - Miguel Ángel Brindisi
    87. 1996 - Alfio Basile
    88. 1997 - Carlos Babington
    89. 1998 - Ángel Cappa
    90. 1999 - Gustavo Costas
    91. 2000 - Alberto Jorge
    92. 2000 - Óscar López
    93. 2001 - Reinaldo Merlo
    94. 2002 - Osvaldo Ardiles
    95. 2003 - Emilio Commisso (interino)
    96. 2003 - Ángel Cappa
    97. 2003 - Miguel Ángel Colombatti (interino)
    98. 2003 - Ubaldo Matildo Fillol
    99. 2004 - Guillermo Rivarola
    100. 2005 - Fernando Quiroz
    101. 2006 - Alberto Fanesi (interino)
    102. 2006 - Diego Simeone
    103. 2006 - Reinaldo Merlo
    104. 2007 - Miguel Ángel Micó (interino)
    105. 2007 - Gustavo Costas
    106. 2008 - Miguel Ángel Micó (interino)
    107. 2008 - Claudio Cristofanelli (interino)
    108. 2008 - Juan Manuel Llop
    109. 2009 - Ricardo Caruso Lombardi
    110. 2009 - Juan Barbas (interino)
    111. 2009 - Claudio Vivas
    112. 2010 - Miguel Ángel Russo
    113. 2011 - Diego Simeone
    114. 2012 - Alfio Basile
    115. 2012 - Luis Zubeldía
    116. 2013 - Fabio Radaelli (interino)
    117. 2013 - Carlos Ischia
    118. 2013 - Ignacio González (interino)
    119. 2013 - Reinaldo Merlo
    120. 2014 - Fabio Radaelli (interino)
    121. 2014 - Diego Cocca
    122. 2016 - Facundo Sava
    123. 2016 - Claudio Úbeda (interino)
    124. 2016 - Ricardo Zielinski
    125. 2017 - Diego Cocca
    126. 2017 - Juan Ramón Fleita (interino)
    127. 2018 - Eduardo Coudet
    128. 2020 - Sebastián Beccacece
    129. 2021 - Juan Antonio Pizzi
    130. 2021 - Claudio Úbeda (interino)
    131. 2021 - Fernando Gago
    132. 2023 - Sebastián Grazzini (interino)
    133. 2024 - Gustavo Costas
    134. 2026 - Sebastián Romero (interino)
    135. 2026 - Juan Pablo Vojvoda
    136. 2026 - Sebastián Romero (interino)
    137. 2027 -

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