El increíble dato de Mirtha Legrand y los DT's de Racing tras la salida de Juan Pablo Vojvoda
La Chiqui es testigo directa de un récord histórico en Avellaneda: presenció cada uno de los ciclos de entrenadores que tuvo la Academia en la era profesional.
La salida de Juan Pablo Vojvoda del banco de Racing, tras quedar eliminado frente a Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, no solo reabrió la búsqueda de un nuevo director técnico en Avellaneda.
También reflotó una estadística insólita que rápidamente se volvió viral en las redes sociales y que pone a Mirtha Legrand en el centro de la escena académica. A lo largo de sus 99 años de vida, la conductora y reconocida hincha de la Academia fue testigo de absolutamente todos los entrenadores que dirigieron al club desde el inicio del profesionalismo.
Con la interrupción del ciclo de Vojvoda, el listado alcanzó los 135 procesos de directores técnicos —sumando tanto los pasos oficiales como los interinatos—, una cifra impactante que refleja las constantes etapas de cambio en el banco de suplentes de un equipo tan grande.
Mirtha Legrand vio a todos los DT's de Racing en el profesionalismo
El curioso relevamiento, difundido en X (ex Twitter) por el usuario @NicoMancine, expone la increíble longevidad de La Chiqui a la par del recorrido deportivo de la institución. Desde la profesionalización del fútbol argentino en 1931, ningún estratega pisó el Cilindro o las viejas canchas del club sin que Mirtha ya estuviese para observarlo.
Sin lugar a dudas un dato que sorprendió mucho en las redes sociales y en los hinchas de la Academia que siguen sufriendo la insólita derrota ante el Xeneize que los dejó afuera del torneo más federal del país.
Mientras la dirigencia trabaja para definir quién asumirá el mando en este nuevo ciclo, la certeza en Avellaneda es una sola: no importa quién sea el próximo elegido para calzarse el buzo de DT, Mirtha Legrand volverá a ser testigo presencial de otra página en la historia de Racing.
Uno por uno, todos los DT's de Racing en el profesionalismo
- 1931 - Armando Reyes
- 1933 - Jen Medgyessy
- 1935 - Emilio Firpo
- 1936 - Alejandro Stirling
- 1938 - Mario Fortunato
- 1940 - Emilio Firpo
- 1942 - José Della Torre
- 1942 - Antonio De Mare (interino)
- 1943 - José Della Torre
- 1945 - Renato Cesarini
- 1945 - Nicolás Schiavone (interino)
- 1945 - Guillermo Stábile
- 1954 - José Della Torre
- 1954 - José D'Amico
- 1955 - Saúl Ongaro
- 1958 - José Della Torre
- 1961 - Saúl Ongaro
- 1962 - Juan Carlos Verdeal (interino)
- 1962 - Rubén Bravo
- 1963 - Néstor Rossi
- 1964 - Norberto Anido (interino)
- 1964 - Juan Carlos Giménez (interino)
- 1964 - José Della Torre
- 1965 - José García Pérez
- 1965 - Remigio Irondo (interino)
- 1965 - Juan José Pizzuti
- 1970 - José Santiago
- 1970 - Ataúlfo Sánchez (interino)
- 1970 - Juan Eulogio Urriolabeitia
- 1971 - Humberto Maschio
- 1971 - José Della Torre
- 1971 - José D'Amico
- 1971 - Victorio Spinetto
- 1972 - Víctor Rodríguez
- 1973 - Juan Carlos Rulli
- 1973 - Mario Griguol
- 1973 - Ángel Labruna
- 1974 - Juan José Pizzuti
- 1975 - José Santiago
- 1975 - Osvaldo Zubeldía
- 1976 - Juan Carlos Giménez (interino)
- 1976 - Roberto Iturrieta
- 1976 - Pedro Dellacha
- 1977 - Alfio Basile
- 1977 - Juan Carlos Giménez (interino)
- 1977 - Agustín Mario Cejas (interino)
- 1978 - Víctor Rodríguez
- 1978 - Agustín Mario Cejas (interino)
- 1978 - Juan Eulogio Urriolabeitia
- 1979 - Enrique Omar Sívori
- 1979 - Raúl Hernández (interino)
- 1979 - Carlos Cavagnaro
- 1980 - Juan Carlos Lorenzo
- 1980 - Agustín Mario Cejas (interino)
- 1980 - Víctor Rodríguez
- 1981 - José Omar Pastoriza
- 1982 - Horacio Collazo (interino)
- 1982 - Carlos Cavagnaro
- 1982 - Rogelio Domínguez
- 1983 - Daniel Silguero (interino)
- 1983 - Juan José Pizzuti
- 1984 - Jorge Castelli
- 1984 - Agustín Mario Cejas
- 1985 - Vicente Cayetano Rodríguez
- 1985 - Juan Carlos Giménez (interino)
- 1985 - Alfio Basile
- 1986 - Rogelio Domínguez
- 1986 - Alfio Basile
- 1989 - Héctor Jesús Martínez (interino)
- 1989 - Pedro Marchetta
- 1990 - Juan Carlos Oleniak (interino)
- 1990 - Nelson Chabay
- 1990 - Juan Carlos Oleniak (interino)
- 1991 - Roberto Perfumo
- 1991 - Osvaldo Sosa
- 1992 - Humberto Grondona
- 1993 - Eduardo Solari
- 1993 - Juan José Pizzuti
- 1993 - Carlos Babington
- 1994 - Rodolfo Della Pica (interino)
- 1994 - Luis Cubilla
- 1994 - Héctor Jesús Martínez (interino)
- 1995 - Diego Maradona
- 1995 - Pedro Marchetta
- 1995 - Rodolfo Domínguez (interino)
- 1995 - Miguel Ángel Brindisi
- 1996 - Alfio Basile
- 1997 - Carlos Babington
- 1998 - Ángel Cappa
- 1999 - Gustavo Costas
- 2000 - Alberto Jorge
- 2000 - Óscar López
- 2001 - Reinaldo Merlo
- 2002 - Osvaldo Ardiles
- 2003 - Emilio Commisso (interino)
- 2003 - Ángel Cappa
- 2003 - Miguel Ángel Colombatti (interino)
- 2003 - Ubaldo Matildo Fillol
- 2004 - Guillermo Rivarola
- 2005 - Fernando Quiroz
- 2006 - Alberto Fanesi (interino)
- 2006 - Diego Simeone
- 2006 - Reinaldo Merlo
- 2007 - Miguel Ángel Micó (interino)
- 2007 - Gustavo Costas
- 2008 - Miguel Ángel Micó (interino)
- 2008 - Claudio Cristofanelli (interino)
- 2008 - Juan Manuel Llop
- 2009 - Ricardo Caruso Lombardi
- 2009 - Juan Barbas (interino)
- 2009 - Claudio Vivas
- 2010 - Miguel Ángel Russo
- 2011 - Diego Simeone
- 2012 - Alfio Basile
- 2012 - Luis Zubeldía
- 2013 - Fabio Radaelli (interino)
- 2013 - Carlos Ischia
- 2013 - Ignacio González (interino)
- 2013 - Reinaldo Merlo
- 2014 - Fabio Radaelli (interino)
- 2014 - Diego Cocca
- 2016 - Facundo Sava
- 2016 - Claudio Úbeda (interino)
- 2016 - Ricardo Zielinski
- 2017 - Diego Cocca
- 2017 - Juan Ramón Fleita (interino)
- 2018 - Eduardo Coudet
- 2020 - Sebastián Beccacece
- 2021 - Juan Antonio Pizzi
- 2021 - Claudio Úbeda (interino)
- 2021 - Fernando Gago
- 2023 - Sebastián Grazzini (interino)
- 2024 - Gustavo Costas
- 2026 - Sebastián Romero (interino)
- 2026 - Juan Pablo Vojvoda
- 2026 - Sebastián Romero (interino)
- 2027 -
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