Aldosivi y Defensa y Justicia abrieron sin goles el Torneo Apertura 2026
El "Tiburón" igualó 0-0 en Mar del Plata ante el "Halcón", en el primer partido oficial del nuevo certamen de la Liga Profesional.
La espera se terminó y este jueves volvió la Liga Profesional de Fútbol con el empate sin goles entre Aldosivi y Defensa y Justicia, que chocaron en Mar del Plata en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura 2026.
El encuentro se disputó en el Estadio José María Minella, con arbitraje de Daniel Zamora y televisación de TNT Sports. En un partido chato, no hubo goles ni mayores emociones.
El "Tiburón", bajo la conducción de Guillermo Farré, arribaba a este compromiso tras asegurar su permanencia de forma agónica en la última jornada del año pasado, cuando el triunfo 3-2 sobre San Martín de San Juan decretó el descenso del conjunto sanjuanino.
Para esta nueva campaña, el equipo marplatense concretó una renovación profunda con la llegada de 13 refuerzos, destacándose las incorporaciones recientes de los atacantes Mauro da Luz y Junior Arias.
En la vereda de enfrente, Defensa y Justicia busca dejar atrás un cierre de 2025 decepcionante, en el que quedó fuera de la fase final del torneo y no logró la clasificación a la Copa Sudamericana.
Con el calendario centrado exclusivamente en el plano local, el "Halcón: apostó fuerte en el mercado de pases con nombres de peso como Ever Banega y Rubén Botta. Con estas figuras, el conjunto de Florencio Varela apunta a saldar su cuenta pendiente y pelear por su primera estrella en el ámbito doméstico.
Datos de Aldosivi vs. Defensa y Justicia
- Hora: 17:00
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Daniel Zamora
- VAR: Fabrizio Llobet
- Estadio: José María Minella
