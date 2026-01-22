Aldosivi y Defensa y Justicia abrieron sin goles el Torneo Apertura 2026

Con el calendario centrado exclusivamente en el plano local, el "Halcón: apostó fuerte en el mercado de pases con nombres de peso como Ever Banega y Rubén Botta. Con estas figuras, el conjunto de Florencio Varela apunta a saldar su cuenta pendiente y pelear por su primera estrella en el ámbito doméstico.

Datos de Aldosivi vs. Defensa y Justicia