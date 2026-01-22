Sin Magis TV ni Pelota Libre: quién transmite en vivo Banfield vs. Huracán
Se puede seguir el fútbol argentino en vivo a través de TV, streaming e internet. Cómo ver Banfield vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026.
La Liga Profesional de Fútbol volvió este jueves, y la primera jornada del Torneo Apertura 2026 sigue con el choque entre Banfield y Huracán en el sur del conurbano bonaerense.
El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Florencio Sola. La novedad es que será transmitido tanto por el canal TNT Sports, para el que se precisa Pack Fútbol, y también en la plataforma de streaming HBO MAX.
Banfield encara esta temporada bajo la conducción de Pedro Troglio tras haber asegurado la permanencia en las instancias finales del 2025. Sin embargo, el panorama del "Taladro: es complejo: debido a una inhibición que ronda los 1.300.000 de dólares, la dirigencia no pudo inscribir refuerzos y deberá afrontar el torneo con el mismo plantel del año pasado.
Por su parte, Huracán inicia un nuevo ciclo con el regreso de Diego Martínez al banco de suplentes tras la salida de Frank Darío Kudelka. El Globo se movió con fuerza en el mercado sumando a Federico Vera, Jordy Caicedo y Oscar Cortés, aunque sufrió la baja sensible de Matko Miljevic, transferido a Racing por 3.000.000 de dólares.
Formaciones de Banfield vs Huracán por el Torneo Apertura 2026
Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Santiago López García, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán, Lautaro Ríos, Ignacio Abraham; Rodrigo Auzmendi y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.
Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Leonardo Gil, Leonel Pérez, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Luciano Giménez y Juan Bisanz. DT: Diego Martínez.
Cómo ver en vivo Banfield vs. Huracán
La televisación estará a cargo de TNT Sports y la plataforma HBO Max. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
