Un campeón de la Copa Libertadores con Boca explotó por la contratación de Ángel Romero: "Ahora cualquiera..."
El "Xeneize" suma una nueva polémica en el presente mercado de pases por la explosiva opinión de un exfutbolista sobre la posible llegada del paraguayo.
El inicio de la temporada que lo tendrá nuevamente disputando la Copa Libertadores lo tiene a Boca entre polémica y polémica por el mercado de pases, y cuando parece que suma su primer refuerzo, con la contratación de Ángel Romero, y exfutbolista del club salió con los tapones de punta a cuestionar la operación.
Luego de varios intentos fallidos en este mercado de pases, el "Xeneize" parece haber encontrado el camino para sumar su primera cara nueva. En medio de las dificultades que atravesó el club tras no cerrar la llegada de Marino Hinestroza, la dirigencia puso el foco en el delantero paraguayo, que parece estar al caer.
El atacante de 33 años, hermano de Oscar (quien tuvo un paso por Boca), fue acercado al club recientemente y las conversaciones avanzaron con rapidez. La dirigencia de Juan Román Riquelme ya elevó una propuesta formal y, según informaron los periodistas Gastón Edul y Germán García Grova, el clima es de optimismo y las partes confían en llegar a un acuerdo en el corto plazo.
Romero quedó con el pase en su poder luego de finalizar su vínculo con Corinthians. Si bien era una de las figuras más reconocidas del equipo paulista, el club brasileño atraviesa un delicado momento financiero y optó por no renovarle el contrato, en parte por el elevado salario del futbolista y también porque su rendimiento en 2025 estuvo por debajo de lo esperado.
La casi abrochada contratación parece no conformar a Neri Cardozo. El exfutbolista, surgido en Boca y campeón de la Copa Libertadores 2007, suele tener un perfil bajo, pero esta vez usó sus redes sociales para bajarle el pulgar a la posible llegada de Romero.
"Ahora cualquiera puede jugar en Boca", escribió el exvolante en su cuenta de Instagram, junto a una foto de la TV en donde el videograph de un programa deportivo advierte sobre "charlas positivas" para la llegada del paraguayo.
