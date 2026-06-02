De alcanzar pelotas a defender la corona: los mundialistas argentinos que comenzaron como sparrings

La lista de futbolistas que recorrieron ese camino continúa con Leonardo Balerdi y Facundo Medina. Ambos acompañaron a la Selección durante el Mundial de Rusia mientras daban sus primeros pasos en el fútbol profesional. Balerdi era una de las grandes promesas surgidas de Boca, mientras que Medina jugaba en Talleres luego de haberse formado en River. Hoy los dos llegan consolidados tras destacarse en el fútbol francés y tendrán la oportunidad de disputar por primera vez una Copa del Mundo como integrantes plenos del plantel nacional.

messi julian alvarez 2018

Existe además un detalle llamativo que conecta aquellas experiencias con el presente. Lionel Scaloni también estuvo en Rusia 2018, aunque entonces formaba parte del cuerpo técnico encabezado por Sampaoli. Compartió entrenamientos con esos jóvenes que ahora dirige y acompañó de cerca sus procesos de crecimiento hasta convertirlos en jugadores de Selección.

Entre los casos históricos también aparece Nicolás Tagliafico. Mucho antes de transformarse en uno de los referentes del equipo argentino, el lateral izquierdo fue sparring durante el Mundial de Sudáfrica 2010 bajo la conducción de Diego Maradona. Con el paso de los años se consolidó como una pieza clave del seleccionado y actualmente afronta su tercera Copa del Mundo.

leo balerdi sparring

Historias como las de Álvarez, Almada, Balerdi, Medina y Tagliafico demuestran que muchas veces los sueños comienzan lejos de las luces principales. Lo que alguna vez fue una experiencia de aprendizaje terminó convirtiéndose en el primer paso de un recorrido que hoy los encuentra defendiendo la camiseta argentina en el escenario más importante del fútbol mundial.