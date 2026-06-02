De alcanzar pelotas a defender la corona: los mundialistas argentinos que comenzaron como sparrings
Varios integrantes de la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 tuvieron su primer contacto con la Selección durante otras Copas del Mundo, cuando todavía eran juveniles invitados para colaborar en los entrenamientos.
La nómina de futbolistas que representarán a la Argentina en el Mundial 2026 esconde una particularidad que refleja el proceso de crecimiento de varias figuras del plantel. Entre los convocados por Lionel Scaloni aparecen numerosos jugadores que años atrás tuvieron su primera experiencia mundialista en un rol muy diferente al actual.
Antes de convertirse en campeones del mundo o referentes de la Mayor, fueron sparrings de la Selección y compartieron entrenamientos con las máximas figuras del fútbol argentino. Durante décadas, la AFA mantuvo la tradición de llevar jóvenes promesas a las Copas del Mundo para colaborar en las prácticas del plantel principal. Aquellos futbolistas sumaban experiencia, observaban de cerca a los referentes y comenzaban a familiarizarse con la dinámica de una competencia de máxima exigencia.
Con el paso del tiempo, varios de esos chicos terminaron transformándose en protagonistas absolutos. Uno de los ejemplos más representativos es el de Julián Álvarez. El delantero del Atlético de Madrid acompañó al seleccionado durante el Mundial de Rusia 2018, cuando todavía era una de las grandes apariciones de River. En aquel entonces observaba desde afuera la competencia que disputaba el equipo dirigido por Jorge Sampaoli. Ocho años después, llega a una nueva Copa del Mundo convertido en una de las principales figuras de la Albiceleste y con una medalla de campeón obtenida en Qatar.
Otro caso destacado es el de Thiago Almada. El mediocampista ofensivo formó parte del grupo de sparrings en Rusia cuando todavía integraba las divisiones juveniles de Vélez. Su rendimiento llamó la atención del cuerpo técnico y años más tarde recibió una oportunidad inesperada en Qatar 2022, cuando fue convocado tras las bajas de Nicolás González y Giovani Lo Celso. Aquella convocatoria de emergencia terminó convirtiéndose en una experiencia inolvidable, ya que también formó parte del plantel campeón del mundo.
La lista de futbolistas que recorrieron ese camino continúa con Leonardo Balerdi y Facundo Medina. Ambos acompañaron a la Selección durante el Mundial de Rusia mientras daban sus primeros pasos en el fútbol profesional. Balerdi era una de las grandes promesas surgidas de Boca, mientras que Medina jugaba en Talleres luego de haberse formado en River. Hoy los dos llegan consolidados tras destacarse en el fútbol francés y tendrán la oportunidad de disputar por primera vez una Copa del Mundo como integrantes plenos del plantel nacional.
Existe además un detalle llamativo que conecta aquellas experiencias con el presente. Lionel Scaloni también estuvo en Rusia 2018, aunque entonces formaba parte del cuerpo técnico encabezado por Sampaoli. Compartió entrenamientos con esos jóvenes que ahora dirige y acompañó de cerca sus procesos de crecimiento hasta convertirlos en jugadores de Selección.
Entre los casos históricos también aparece Nicolás Tagliafico. Mucho antes de transformarse en uno de los referentes del equipo argentino, el lateral izquierdo fue sparring durante el Mundial de Sudáfrica 2010 bajo la conducción de Diego Maradona. Con el paso de los años se consolidó como una pieza clave del seleccionado y actualmente afronta su tercera Copa del Mundo.
Historias como las de Álvarez, Almada, Balerdi, Medina y Tagliafico demuestran que muchas veces los sueños comienzan lejos de las luces principales. Lo que alguna vez fue una experiencia de aprendizaje terminó convirtiéndose en el primer paso de un recorrido que hoy los encuentra defendiendo la camiseta argentina en el escenario más importante del fútbol mundial.
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