La Selección Argentina ajusta detalles para el Mundial 2026: cuándo son los últimos amistosos
El equipo de Lionel Scaloni afrontará dos compromisos en territorio estadounidense antes del debut mundialista. Honduras e Islandia serán los rivales elegidos para ultimar la preparación.
La Selección Argentina ya tiene completamente diagramada la etapa final de su preparación rumbo al Mundial 2026. Con la cuenta regresiva cada vez más avanzada, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni confirmó los horarios y escenarios de los dos amistosos que servirán como últimas pruebas antes del estreno en la máxima competencia internacional.
El conjunto albiceleste se encuentra instalado en Estados Unidos, donde desarrollará toda la puesta a punto previa al inicio de la Copa del Mundo. La planificación contempla dos encuentros de exigencia diferente que permitirán evaluar el estado físico y futbolístico del plantel antes de comenzar la defensa del título conseguido cuatro años atrás.
Cuándo, dónde y a qué hora juega la Selección Argentina antes del Mundial 2026
El primer compromiso será frente a Honduras. El encuentro se disputará el sábado 6 de junio desde las 21 y tendrá como sede el imponente Kyle Field, estadio perteneciente a la Universidad de Texas A&M. El recinto se destaca por su enorme capacidad, ya que puede albergar a más de 102 mil espectadores, ubicándose entre los escenarios deportivos universitarios más grandes del país norteamericano.
Más allá del rival, el partido tendrá una importancia especial para el cuerpo técnico. Scaloni aprovechará la ocasión para seguir ajustando cuestiones tácticas, probar variantes y comenzar a definir la estructura que utilizará durante el Mundial. También será una oportunidad para que varios futbolistas sumen minutos de competencia después de una extensa temporada en sus respectivos clubes.
Luego llegará el segundo y último examen previo al debut. El martes 9 de junio, la Scaloneta se enfrentará a Islandia en el Jordan-Hare Stadium, estadio perteneciente a la Universidad de Auburn, ubicado en el estado de Alabama. El encuentro comenzará a las 22 y representará la despedida definitiva antes de enfocarse exclusivamente en la fase de grupos del certamen mundialista.
Este compromiso adquiere una relevancia adicional porque será la última ocasión para corregir detalles antes del estreno oficial. El cuerpo técnico espera llegar a ese encuentro con el plantel completamente recuperado desde el aspecto físico y con las ideas futbolísticas consolidadas. La intención es que el equipo alcance el debut en su mejor versión posible, minimizando cualquier margen de incertidumbre.
El debut mundialista: la Scaloneta va por el bicampeonato en Estados Unidos
Tras esos dos amistosos, la atención estará puesta en el arranque de la Copa del Mundo. Argentina iniciará su camino el 16 de junio a las 23 frente a Argelia en el Kansas City Stadium. Será el comienzo de una nueva ilusión para una generación que buscará volver a competir por el título más importante del fútbol.
Antes de ese desafío, los combinados centroamericanos y nórdicos serán las últimas escalas de una preparación que entra en su tramo decisivo y que servirá para terminar de afinar todos los aspectos de cara a un torneo que paralizará al planeta.
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