La Selección Argentina ajusta detalles para el Mundial 2026: cuándo son los últimos amistosos

messi seleccion argentina kansas mundial 2026 Cómo fue la primera práctica de Selección Argentina en Kansas, a días del Mundial 2026

Luego llegará el segundo y último examen previo al debut. El martes 9 de junio, la Scaloneta se enfrentará a Islandia en el Jordan-Hare Stadium, estadio perteneciente a la Universidad de Auburn, ubicado en el estado de Alabama. El encuentro comenzará a las 22 y representará la despedida definitiva antes de enfocarse exclusivamente en la fase de grupos del certamen mundialista.

Este compromiso adquiere una relevancia adicional porque será la última ocasión para corregir detalles antes del estreno oficial. El cuerpo técnico espera llegar a ese encuentro con el plantel completamente recuperado desde el aspecto físico y con las ideas futbolísticas consolidadas. La intención es que el equipo alcance el debut en su mejor versión posible, minimizando cualquier margen de incertidumbre.

seleccion argentina ¿Qué hará Lionel Scaloni con los futbolistas de la Selección Argentinas que llegan "tocados" al Mundial 2026?

El debut mundialista: la Scaloneta va por el bicampeonato en Estados Unidos

Tras esos dos amistosos, la atención estará puesta en el arranque de la Copa del Mundo. Argentina iniciará su camino el 16 de junio a las 23 frente a Argelia en el Kansas City Stadium. Será el comienzo de una nueva ilusión para una generación que buscará volver a competir por el título más importante del fútbol.

Antes de ese desafío, los combinados centroamericanos y nórdicos serán las últimas escalas de una preparación que entra en su tramo decisivo y que servirá para terminar de afinar todos los aspectos de cara a un torneo que paralizará al planeta.