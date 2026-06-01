Cómo fue la primera práctica de Selección Argentina en Kansas, a días del Mundial 2026
Con la mira puesta en los amistoso y en la recuperación de los "tocados", Lionel Scaloni llevó a cabo este lunes su primer entrenamiento con todo el plantel.
El camino de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026 se puso oficialmente en marcha este lunes. El plantel conducido por Lionel Scaloni completó su primera sesión de entrenamientos en el Compass Minerals National Performance Center, el predio del Sporting Kansas City de la MLS.
Si bien los 26 futbolistas convocados ya se encuentran concentrados en la ciudad que servirá de base operativa para todo el torneo, el cuerpo técnico debió planificar las tareas en medio de un complejo panorama médico que incluye a varios futbolistas entre algodones.
El entrenador argentino se encuentra seguiendo de cerca a los futbolistas que se encuentran con diferentes lesiones, viendo su evolución de cara a los amistosos previos a la Copa del Mundo.
Según se conoció este lunes, el equipo argentino realizó primero una serie de trabajos en el gimnasio y luego en el campo de juego. Fueron ejercicios con poca intensidad al tratarse de la primera práctica con la totalidad de los convocados.
La enfermería de la Selección Argentina: bajas y recuperaciones contrarreloj
Scaloni es consciente de que no podrá contar con la totalidad de su plantel para los dos encuentros amistosos previos al debut del 16 de junio. La lista de jugadores afectados en el plano físico encendió las alertas en el búnker nacional:
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Leandro Paredes: Es la baja más reciente tras sufrir un desgarro en el isquiotibial derecho durante la eliminación de Boca Juniors ante Universidad Católica; el objetivo primordial es que llegue en condiciones al debut.
Emiliano "Dibu" Martínez: Arribó a Estados Unidos con un vendaje protector en su mano izquierda debido a una fractura en uno de sus dedos, sufrida en la antesala de la final de la Europa League.
Julián Álvarez y Cristian Romero: El delantero del Atlético de Madrid se recupera de un esguince de tobillo padecido a fines de abril en la Champions League contra el Arsenal pero llegaría óptimo, mientras que el defensor central ingresó en la etapa definitiva de su rehabilitación.
Nico Paz y Nicolás González: El volante arrastra una fuerte dolencia en la rodilla izquierda por un golpe en la Serie A frente al Hellas Verona, mientras que el ex-Argentinos Juniors padece un desgarro sufrido en una práctica de su club.
Laterales derechos: Tanto Gonzalo Montiel como Nahuel Molina se encuentran actualmente en pleno proceso de recuperación de sendos desgarros musculares.
Ante este adverso escenario de lesiones, el cuerpo técnico tomó la precaución de citar a un grupo de futbolistas de reserva para sumarse a los entrenamientos y cubrir eventuales bajas de último momento de la lista definitiva. Los jugadores que actúan como ruedas de auxilio son Santiago Beltrán, Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Nicolás Domínguez, Matías Soulé, Máximo Perrone y Emiliano Buendía.
La agenda de la Selección Argentina antes del debut
La delegación argentina permanecerá afincada en Kansas City durante toda la Copa del Mundo y utilizará dicha ciudad como centro logístico permanente, trasladándose en vuelos chárter para disputar cada compromiso y regresando de inmediato a su base de operaciones.
La planificación inmediata del plantel de cara a la preparación final incluye el siguiente itinerario:
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Viernes: Viaje rumbo al estado de Texas.
Sábado 6 de junio: Primer amistoso preparatorio frente a Honduras en la localidad de College Station.
Domingo y lunes: Entrenamientos en Texas y posterior traslado hacia el este para desembarcar en Alabama.
Martes 9 de junio: Segundo amistoso ante Islandia en la ciudad de Auburn. Tras el partido, regreso inmediato a Kansas.
Martes 16 de junio: Debut mundialista frente a Argelia en Kansas City.
Lunes 22 de junio: Segundo partido del Grupo frente a Austria en Arlington, Texas, con retorno automático al búnker.
Sábado 27 de junio: Cierre de la primera fase ante Jordania en Arlington. Dependiendo del horario del encuentro, el plantel resolverá si vuela de madrugada o pasa la noche en Texas, manteniendo firme la idea de hacer base en Kansas al menos hasta los cuartos de final del torneo.
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