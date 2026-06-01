Cómo fue la primera práctica de Selección Argentina en Kansas, a días del Mundial 2026

La enfermería de la Selección Argentina: bajas y recuperaciones contrarreloj

Scaloni es consciente de que no podrá contar con la totalidad de su plantel para los dos encuentros amistosos previos al debut del 16 de junio. La lista de jugadores afectados en el plano físico encendió las alertas en el búnker nacional:

Leandro Paredes: Es la baja más reciente tras sufrir un desgarro en el isquiotibial derecho durante la eliminación de Boca Juniors ante Universidad Católica; el objetivo primordial es que llegue en condiciones al debut.

Emiliano "Dibu" Martínez: Arribó a Estados Unidos con un vendaje protector en su mano izquierda debido a una fractura en uno de sus dedos, sufrida en la antesala de la final de la Europa League.

Julián Álvarez y Cristian Romero: El delantero del Atlético de Madrid se recupera de un esguince de tobillo padecido a fines de abril en la Champions League contra el Arsenal pero llegaría óptimo, mientras que el defensor central ingresó en la etapa definitiva de su rehabilitación.

Nico Paz y Nicolás González: El volante arrastra una fuerte dolencia en la rodilla izquierda por un golpe en la Serie A frente al Hellas Verona, mientras que el ex-Argentinos Juniors padece un desgarro sufrido en una práctica de su club.

Laterales derechos: Tanto Gonzalo Montiel como Nahuel Molina se encuentran actualmente en pleno proceso de recuperación de sendos desgarros musculares.

seleccion argentina ¿Qué hará Lionel Scaloni con los futbolistas de la Selección Argentinas que llegan "tocados" al Mundial 2026?

Ante este adverso escenario de lesiones, el cuerpo técnico tomó la precaución de citar a un grupo de futbolistas de reserva para sumarse a los entrenamientos y cubrir eventuales bajas de último momento de la lista definitiva. Los jugadores que actúan como ruedas de auxilio son Santiago Beltrán, Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Nicolás Domínguez, Matías Soulé, Máximo Perrone y Emiliano Buendía.

La agenda de la Selección Argentina antes del debut

La delegación argentina permanecerá afincada en Kansas City durante toda la Copa del Mundo y utilizará dicha ciudad como centro logístico permanente, trasladándose en vuelos chárter para disputar cada compromiso y regresando de inmediato a su base de operaciones.

La planificación inmediata del plantel de cara a la preparación final incluye el siguiente itinerario: