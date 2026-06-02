Alarma en la Selección Argentina: la imagen de Dibu Martínez que genera preocupación tras la primera práctica
El arquero es uno de los futbolistas del plantel de Lionel Scaloni que trabaja contrarreloj para recuperarse, a días del debut en el Mundial 2026.
El Compass Minerals National Performance Center fue el escenario este lunes de la primera práctica oficial de la Selección Argentina en Estados Unidos, como parte de la preparación para el Mundial 2026, y todas las miras se posaron en el Dibu Martínez, uno de los que se encuentra entre algodones.
Sin embargo, la habitual mística del grupo se vio empañada por la preocupación en torno a la enfermería del equipo, con un foco de atención excluyente: el estado físico del arquero y referente de los campeones del mundo.
Si bien la lista de 26 convocados incluye a varios futbolistas afectados por distintas dolencias, la situación del arquero titular es la que genera mayor inquietud de cara al estreno mundialista del 16 de junio. Martínez arribó a la concentración con una fractura en uno de los dedos de su mano izquierda, lesión que padeció en la antesala de la final de la Europa League.
Durante este primer ensayo en el predio del Sporting Kansas City de la MLS, al marplatense se lo vio entrenar con un visible vendaje protector en la zona afectada. Aunque su presencia en el debut no está descartada, la evolución de su mano condicionará las cargas de trabajo de los próximos días.
Consciente de las limitaciones que le impone la fractura, el propio arquero acudió a sus redes sociales oficiales tras la práctica para compartir sus sensaciones con los hinchas, acompañando el posteo con postales del entrenamiento. "Día 1 con mucha ilusión, triste de no poder hacer todo pero contento con estar con amigos y unidos por un país", expresó, reflejando el sabor agridulce de no poder trabajar a la par de sus compañeros pero ratificando su compromiso grupal.
Con Dibu Martínez a la cabeza, cómo está la "enfermería" de la Selección Argentina
El panorama médico se completa con una larga lista de averiados que Scaloni evaluará minuciosamente durante las próximas dos semanas:
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Leandro Paredes: El volante padece un desgarro en el isquiotibial derecho sufrido recientemente con Boca Juniors ante Universidad Católica y trabaja a contrarreloj para el debut.
Julián Álvarez y Cristian Romero: El atacante arrastra un esguince de tobillo desde la semifinal de Champions League contra el Arsenal, mientras que el "Cuti" transita la etapa final de su rehabilitación.
Defensa y mediocampo: Nico Paz (rodilla izquierda), Nicolás González (desgarro), junto a los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel (ambos con desgarros), completan la nómina de futbolistas bajo cuidado médico.
Por este motivo, el cuerpo técnico mantiene entrenando junto al grupo a varios futbolistas de reserva ante la posibilidad de tener que realizar modificaciones de último momento en la lista definitiva: Santiago Beltrán, Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Nicolás Domínguez, Matías Soulé, Máximo Perrone y Emiliano Buendía.
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