Alarma en la Selección Argentina: la imagen de Dibu Martínez que genera preocupación tras la primera práctica

Consciente de las limitaciones que le impone la fractura, el propio arquero acudió a sus redes sociales oficiales tras la práctica para compartir sus sensaciones con los hinchas, acompañando el posteo con postales del entrenamiento. "Día 1 con mucha ilusión, triste de no poder hacer todo pero contento con estar con amigos y unidos por un país", expresó, reflejando el sabor agridulce de no poder trabajar a la par de sus compañeros pero ratificando su compromiso grupal.

image El mensaje del Dibu Martínez tras la primera práctica de la Selección Argentina en Estados Unidos.

Con Dibu Martínez a la cabeza, cómo está la "enfermería" de la Selección Argentina

El panorama médico se completa con una larga lista de averiados que Scaloni evaluará minuciosamente durante las próximas dos semanas:

Leandro Paredes: El volante padece un desgarro en el isquiotibial derecho sufrido recientemente con Boca Juniors ante Universidad Católica y trabaja a contrarreloj para el debut.

Julián Álvarez y Cristian Romero: El atacante arrastra un esguince de tobillo desde la semifinal de Champions League contra el Arsenal, mientras que el "Cuti" transita la etapa final de su rehabilitación.

Defensa y mediocampo: Nico Paz (rodilla izquierda), Nicolás González (desgarro), junto a los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel (ambos con desgarros), completan la nómina de futbolistas bajo cuidado médico.

Por este motivo, el cuerpo técnico mantiene entrenando junto al grupo a varios futbolistas de reserva ante la posibilidad de tener que realizar modificaciones de último momento en la lista definitiva: Santiago Beltrán, Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Nicolás Domínguez, Matías Soulé, Máximo Perrone y Emiliano Buendía.

dibu practica (1) Dibu Martínez, con vendaje en la primera práctica de la Selección Argentina en Estados Unidos.