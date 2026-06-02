Castelar: dramático rescate de una mujer y a su hijo tras el violento ataque de su expareja
El detenido entró con una cuchilla en la mano tras destrozar la puerta de entrada. La víctima logró refugiarse con su hijo y pedir ayuda.
Una mujer y su hijo fueron rescatados por la Policía en la localidad bonaerense de Castelar Sur, partido de Morón, luego de un violento ataque perpetrado por la expareja de la víctima. El agresor destrozó la puerta de la vivienda a martillazos e ingresó con una cuchilla de carnicero para agredirlos. Fue detenido cuando intentaba escapar.
El hecho ocurrió el domingo en un domicilio ubicado sobre la calle Gabriel Miró al 3800. Según informaron fuentes de la investigación, la víctima, una mujer de 40 años, estaba durmiendo la siesta cuando los estremecedores ruidos que provenían desde el patio de la casa la despertaron de un sobresalto.
El hombre rompió la puerta con un pico de albañil, entró por la fuerza con una cuchilla de carnicero en la mano y comenzó a agredir físicamente a la víctima. En medio del brutal ataque, la mujer logró refugiarse en una habitación junto a su pequeño hijo y desde allí llamó al 911 para pedir ayuda.
Personal del Destacamento de Castelar Sur acudió rápidamente al lugar y encontró al sospechoso, identificado como Víctor Hugo Castelli, de 45 años, en una actitud "totalmente agresiva”, según detallaron fuentes de la investigación a Primer Plano.
Los efectivos policiales procedieron a asistir y rescatar a la víctima, quien presentaba lesiones en la cara producto de varios golpes de puño que le había propinado el agresor.
Luego de la declaración de la víctima, los policías detuvieron al acusado. Al llevar a cabo una inspección en la vivienda, encontraron en el patio un pico de albañil que habría sido utilizado para romper la reja de seguridad e ingresar a la propiedad. Además, entre las pertenencias del detenido secuestraron una cuchilla de carnicero. Ambos elementos quedaron incorporados a la causa como prueba para la investigación.
La víctima fue trasladada en una ambulancia del SAME al Hospital Güemes de Haedo, donde recibió asistencia médica y contención psicológica debido a una crisis nerviosa. Horas más tarde recibió el alta y regresó a su domicilio. Durante ese lapso, el menor quedó al cuidado de una tía materna.
La investigación de la causa quedó en manos de la fiscal Paula Hondeville, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°10 de Morón, quien dispuso la aprehensión del acusado y caratuló el expediente, en principio, como homicidio agravado en grado de tentativa. Tenía previsto indagarlo en las últimas horas.
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