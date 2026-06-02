Castelar: dramático rescate de una mujer y a su hijo tras el violento ataque de su expareja

violencia de genero castelar El agresor fue detenido por homicidio agravado en grado de tentativa

Los efectivos policiales procedieron a asistir y rescatar a la víctima, quien presentaba lesiones en la cara producto de varios golpes de puño que le había propinado el agresor.

violencia de genero castelar La cuchilla y el pico: los elementos incorporados a la causa como prueba para la investigación

Luego de la declaración de la víctima, los policías detuvieron al acusado. Al llevar a cabo una inspección en la vivienda, encontraron en el patio un pico de albañil que habría sido utilizado para romper la reja de seguridad e ingresar a la propiedad. Además, entre las pertenencias del detenido secuestraron una cuchilla de carnicero. Ambos elementos quedaron incorporados a la causa como prueba para la investigación.

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La víctima fue trasladada en una ambulancia del SAME al Hospital Güemes de Haedo, donde recibió asistencia médica y contención psicológica debido a una crisis nerviosa. Horas más tarde recibió el alta y regresó a su domicilio. Durante ese lapso, el menor quedó al cuidado de una tía materna.

La investigación de la causa quedó en manos de la fiscal Paula Hondeville, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°10 de Morón, quien dispuso la aprehensión del acusado y caratuló el expediente, en principio, como homicidio agravado en grado de tentativa. Tenía previsto indagarlo en las últimas horas.

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