De armar el reglamento de 2026 en la Fórmula 1 a trabajar en Alpine: quién es Jason Somerville

Esa experiencia le permitió conocer desde adentro tanto el diseño de los autos como la lógica reglamentaria que domina la categoría, un aspecto que hoy puede convertirse en una ventaja competitiva muy importante.

Qué dijo Somerville tras confirmar su segundo ciclo en Enstone

"Estoy muy emocionado de regresar a Enstone y trabajar con Flavio, Steve y David en este nuevo puesto. Llevo unos años alejado de la competición en el mundo del automovilismo y estoy deseando volver a la acción, luchando por cada milésima de segundo y peleando con nuestros rivales por los puntos y, con suerte, por algún trofeo", sostuvo en sus primeras palabras.

Y agregó para cerrar: "Tengo muchas ganas de empezar y unirme al magnífico equipo de ingenieros, diseñadores y aerodinamistas de la fábrica, y espero contribuir al éxito del equipo en un futuro próximo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2055257985564147815&partner=&hide_thread=false BWT Alpine Formula One Team is pleased to announce the appointment of Jason Somerville as Deputy Technical Director as the team continues to strengthen its technical leadership group.



https://t.co/tw78GfiKZB pic.twitter.com/xhNT4cn10n — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 15, 2026

El comunicado completo de Alpine anunciando la contratación de Somerville

Jason asumirá su cargo hoy, 15 de mayo, y reportará al Director Técnico Ejecutivo, David Sanchez.

Para Jason, esto supone su regreso a Enstone, donde fue un miembro clave del Departamento de Aerodinámica entre 2010 y 2011. Comenzó a trabajar en la Fórmula Uno en 1999 con Williams antes de unirse a Toyota Racing en 2003, donde ascendió hasta convertirse en Subdirector de Aerodinámica.

Tras su etapa de dos temporadas en Enstone, Jason regresó a Williams en un puesto de responsabilidad, liderando el Departamento de Aerodinámica del equipo antes de trabajar para Formula One Management, donde se encargó del desarrollo del reglamento técnico de 2022.

Posteriormente, en 2022, Jason se incorporó a la FIA como Jefe de Aerodinámica, supervisando diversos ciclos de regulación con el objetivo de mejorar el espectáculo de las carreras para los millones de aficionados de este deporte en todo el mundo.

El equipo ha comenzado la temporada 2026 de forma competitiva y, tras cuatro Grandes Premios, se sitúa quinto en el Campeonato de Constructores con 23 puntos. Este impresionante inicio de temporada supone la mayor puntuación que Alpine ha conseguido hasta el momento (tras cuatro rondas) y supera la puntuación total obtenida por el equipo en todo 2025, lo que demuestra la notable mejora en su rendimiento.

La experiencia de Jason en aerodinámica contribuirá a reforzar aún más los esfuerzos de desarrollo del equipo, tanto para su coche actual como para futuros prototipos, a medida que el equipo continúa trabajando en múltiples frentes.

Junto con las contrataciones clave realizadas el verano pasado, así como su capacidad para retener a personas con gran talento, el nombramiento de Jason subraya aún más la trayectoria positiva que está tomando el equipo BWT Alpine Formula One Team, bajo el liderazgo de Flavio Briatore y el director general, Steve Nielsen.