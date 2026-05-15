Alpine apuesta fuerte al futuro: la contratación de Briatore que podría potenciar a Colapinto

Su recorrido también incluye experiencias fuera de los equipos tradicionales. Trabajó en Formula One Management colaborando en el desarrollo de las regulaciones técnicas implementadas en 2022 y posteriormente se sumó a la FIA como Head of Aerodynamics. Esa experiencia le permitió conocer desde adentro tanto el diseño de los autos como la lógica reglamentaria que domina la categoría, un aspecto que hoy puede convertirse en una ventaja competitiva muy importante.

Desde Alpine explicaron que el objetivo del fichaje es potenciar el grupo de liderazgo técnico y mejorar la velocidad de evolución del monoplaza. El propio Somerville se mostró entusiasmado con su regreso a Enstone y remarcó su deseo de volver al costado competitivo. Según expresó en el comunicado oficial, su intención es enfocarse nuevamente en “cazar milisegundos” y ayudar al equipo a pelear por resultados más importantes.

jason summervielle david sanchez alpine

El buen momento de Alpine y la llegada del ex uno de la FIA en aerodinámica

Para Franco, este tipo de incorporaciones pueden representar un beneficio indirecto pero muy valioso. Un mejor desarrollo aerodinámico suele traducirse en un auto más consistente, con mayor estabilidad y ventanas de configuración más amplias para adaptarse a distintos circuitos. También permite sostener planes de evolución más agresivos durante el calendario, algo clave para cualquier piloto joven que necesita confianza y regularidad en pista.

Alpine atraviesa actualmente uno de sus mejores arranques recientes. Tras las primeras cuatro carreras del campeonato, el equipo logró ubicarse quinto en el Campeonato de Constructores con 23 puntos, una cifra superior a todo lo conseguido durante buena parte de la temporada pasada. La intención de la escudería es transformar ese crecimiento inicial en una tendencia sostenida y no quedarse solamente con un buen comienzo.

Además, el contexto reglamentario vuelve todavía más relevante la llegada de un especialista en aerodinámica. La Máxima ya trabaja sobre las normas que entrarán en vigencia en 2026, con autos más livianos, cambios en las unidades de potencia y nuevos conceptos de aerodinámica activa. En ese escenario, contar con un técnico que conoce tanto el reglamento como las interpretaciones posibles puede marcar diferencias importantes en la lucha por el desarrollo.