El enojo de Kevin De Bruyne con un periodista tras la eliminación de Bélgica en la Eurocopa: "Estúpido"

El enojo de Kevin De Bruyne por una pregunta en la conferencia de prensa

En zona mixta y aún con la camiseta del partido puesta, Kevin de Bruyne fue abordado por los periodistas que esperaban la palabra del capitán de los Red Devils. Sin embargo, el hombre del Manchester City se enojó muy fuerte frente a un interrogante y tildó de "estúpido" al que formuló la pregunta.

Ante el cuestionamiento sobre "¿Por qué la generación dorada de Bélgica no ganó nada?" el futbolista no dudó en llevarle su respuesta al terreno de las comparaciones. Así, el mediocampista ofensivo disparó: "¿Y Usted dice que Francia, Inglaterra, España y Alemania no tienen una generación dorada?". Con esa contestación, agradeció, se fue y en el caminó lanzó su punto de vista sobre el periodista y se viralizó en las redes sociales.