La revolucionaria regla que evalúa la IFAB para terminar con las "lesiones" de los arqueros

La lógica de la medida busca quitarle la gratuidad a la infracción. Como el encuentro no puede continuar sin un guardameta bajo los tres palos, la sanción recae sobre un compañero de campo. Esto obligará al DT a un dilema complejo: si saca a un delantero pierde presión alta, si saca a un volante entrega la mitad de la cancha y si retira a un defensor desprotege su propia área durante 60 segundos de pura tensión.