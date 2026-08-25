La revolucionaria regla que evalúa la IFAB para terminar con las "lesiones" de los arqueros
La entidad encargada de las leyes del fútbol analiza una dura sanción táctica para evitar la simulación de los guardametas en momentos clave.
El fútbol internacional está decidido a erradicar los tiempos muertos encubiertos y las mañas que ensucian el espectáculo. Con la mirada puesta en una escena cada vez más recurrente en todos los estadios, la International Football Association Board (IFAB) tiene en carpeta una prueba piloto revolucionaria para frenar la simulación de lesiones por parte de los arqueros, un recurso ampliamente utilizado para enfriar partidos o brindar charlas tácticas improvisadas.
La jugada es harto conocida por cualquier futbolero: un equipo sufre el trámite del partido, se ve acorralado por el rival y repentinamente su guardameta se tira al césped acusando una molestia física. Mientras entran los médicos a asistirlo, el entrenador reúne a sus futbolistas sobre la raya de cal para reordenar el esquema. Si bien el árbitro puede añadir los minutos perdidos al final, el impulso emocional y el ritmo del rival quedan completamente quebrados.
Para ponerle un freno a este vacío reglamentario, la propuesta experimental de la IFAB establece una penalización inédita. Cuando el cuerpo médico ingrese a atender al golero, el DT deberá elegir obligatoriamente a un jugador de campo para que abandone la cancha. Su equipo reanudará el juego con diez futbolistas y el deportista seleccionado deberá permanecer afuera durante un minuto de tiempo corrido antes de reingresar con el permiso del árbitro.
La lógica de la medida busca quitarle la gratuidad a la infracción. Como el encuentro no puede continuar sin un guardameta bajo los tres palos, la sanción recae sobre un compañero de campo. Esto obligará al DT a un dilema complejo: si saca a un delantero pierde presión alta, si saca a un volante entrega la mitad de la cancha y si retira a un defensor desprotege su propia área durante 60 segundos de pura tensión.
Por supuesto, el reglamento contempla salvedades para resguardar la salud de los protagonistas. Quedarán exentas de esta sanción las atenciones por golpes en la cabeza o sospechas de conmoción cerebral, lesiones graves visibles o infracciones donde el rival haya sido amonestado o expulsado. Con esta iniciativa, los jueces ya no deberán adivinar si el dolor es real o inventado, sino aplicar un protocolo objetivo que promete cambiar la estrategia del deporte rey.
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