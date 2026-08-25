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Platense vs. Instituto por la Copa Argentina: horario, formaciones y dónde ver en vivo

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El "Calamar" e Instituto se miden en el Coloso Marcelo Bielsa en busca de un lugar en los cuartos. El ganador se enfrentará a Barracas Central o Estudiantes de La Plata.

Platense e Instituto se miden por Copa Argentina. 

Platense e Instituto se miden por Copa Argentina. 

Platense e Instituto se enfrentan este jueves, desde las 21:15, por los octavos de final de la Copa Argentina, en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. El árbitro será Leandro Rey Hilfer y Silvio Trucco estará a cargo del VAR, mientras que TyC Sports televisa el encuentro.

El "Calamar" atraviesa uno de los mejores momentos de su historia, ya que compite en tres frentes: en el Torneo Clausura viene de vencer 2-1 a Barracas Central y llega con el envión de ese triunfo. Además, continúa haciendo historia en la Copa Libertadores, donde eliminó a Coquimbo Unido por penales después de igualar 1-1 en la revancha y avanzó a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Fluminense.

En la Copa Argentina, el elenco de Vicente López viene de superar a San Martín de San Juan por penales, tras empatar 0-0 durante los 90 minutos, e intentará meterse entre los ocho mejores del certamen para mantener viva la ilusión de sumar otro título en sus vitrinas.

Instituto lidera la Zona A del Clausura con 13 puntos.

Instituto lidera la Zona A del Clausura con 13 puntos.

Por su parte, Instituto llega con el objetivo de dar el golpe y meterse en los cuartos de final. La "Gloria" dejó en el camino a Atlanta en los 16avos de final y ahora tendrá enfrente a un Platense que atraviesa un gran momento, pero con cierto desgaste producto de la triple competencia. El ganador del encuentro avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Estudiantes de La Plata y Barracas Central.

Formaciones de Platense vs. Instituto por la Copa Argentina

  • Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira, Martín Barrios, Franco Zapiola; Bautista Merlini, Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.
  • Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Horario y televisación

  • Hora: 21:15.

  • Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

  • VAR: Silvio Trucco.

  • TV: TyC Sports.

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