Platense vs. Instituto por la Copa Argentina: horario, formaciones y dónde ver en vivo
El "Calamar" e Instituto se miden en el Coloso Marcelo Bielsa en busca de un lugar en los cuartos. El ganador se enfrentará a Barracas Central o Estudiantes de La Plata.
Platense e Instituto se enfrentan este jueves, desde las 21:15, por los octavos de final de la Copa Argentina, en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. El árbitro será Leandro Rey Hilfer y Silvio Trucco estará a cargo del VAR, mientras que TyC Sports televisa el encuentro.
El "Calamar" atraviesa uno de los mejores momentos de su historia, ya que compite en tres frentes: en el Torneo Clausura viene de vencer 2-1 a Barracas Central y llega con el envión de ese triunfo. Además, continúa haciendo historia en la Copa Libertadores, donde eliminó a Coquimbo Unido por penales después de igualar 1-1 en la revancha y avanzó a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Fluminense.
En la Copa Argentina, el elenco de Vicente López viene de superar a San Martín de San Juan por penales, tras empatar 0-0 durante los 90 minutos, e intentará meterse entre los ocho mejores del certamen para mantener viva la ilusión de sumar otro título en sus vitrinas.
Por su parte, Instituto llega con el objetivo de dar el golpe y meterse en los cuartos de final. La "Gloria" dejó en el camino a Atlanta en los 16avos de final y ahora tendrá enfrente a un Platense que atraviesa un gran momento, pero con cierto desgaste producto de la triple competencia. El ganador del encuentro avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Estudiantes de La Plata y Barracas Central.
Formaciones de Platense vs. Instituto por la Copa Argentina
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira, Martín Barrios, Franco Zapiola; Bautista Merlini, Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.
- Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
Horario y televisación
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Hora: 21:15.
Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
VAR: Silvio Trucco.
TV: TyC Sports.
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