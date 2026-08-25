Platense vs. Instituto por la Copa Argentina: horario, formaciones y dónde ver en vivo

Instituto lidera la Zona A del Clausura con 13 puntos.

Por su parte, Instituto llega con el objetivo de dar el golpe y meterse en los cuartos de final. La "Gloria" dejó en el camino a Atlanta en los 16avos de final y ahora tendrá enfrente a un Platense que atraviesa un gran momento, pero con cierto desgaste producto de la triple competencia. El ganador del encuentro avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Estudiantes de La Plata y Barracas Central.