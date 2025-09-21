De ídolo en River a un nuevo rumbo: la vida del exfutbolista que cambió de profesión

De regreso en Argentina, se sumó a River y fue parte del plantel que consiguió el ascenso en 2012, trabajando junto a Matías Almeyda para devolver al club a la máxima categoría. En los últimos años de su carrera, pasó por Unión de Santa Fe, Defensa y Justicia y Arsenal de Sarandí, equipo en el que decidió ponerle fin a su etapa como jugador en 2017.