De ídolo en River a un nuevo rumbo: la vida del exfutbolista que cambió de profesión
De gran paso por el fútbol argentino, este exjugador se metió de lleno en el mundo de los negocios tras colgar los botines. ¿De quién se trata?
Luciano Vella dejó su nombre en las páginas doradas de diferentes equipos del fútbol argentino. Desde su rol clave en el regreso de River a la Primera División hasta el título logrado con Newell’s en 2004, su estuvo marcada por el éxito.
Tras colgar los botines, Vella decidió dejar de lado el deporte para comenzar un camino distinto en el mundo empresarial. En la actualidad, el exjugador del Cádiz de España se hizo propietario de cinco residencias para adultos mayores, brindándoles una atención de calidad a los residentes.
Luciano Vella y su paso por el fútbol
Vella se destacó como lateral derecho, dejando una huella imborrable en la "Lepra", donde fue protagonista del título de 2004 bajo la dirección de Américo Gallego. Su desempeño llamó la atención del extranjero, lo que le permitió dar el salto a Europa para jugar en el Cádiz de España y el Rapid Bucarest de Rumania.
De regreso en Argentina, se sumó a River y fue parte del plantel que consiguió el ascenso en 2012, trabajando junto a Matías Almeyda para devolver al club a la máxima categoría. En los últimos años de su carrera, pasó por Unión de Santa Fe, Defensa y Justicia y Arsenal de Sarandí, equipo en el que decidió ponerle fin a su etapa como jugador en 2017.
Su vida después del retiro
Tras retirarse, Vella se volcó al mundo empresarial, enfocándose en el cuidado de adultos mayores. Se adjudicó varias residencias en distintas ciudades, donde se asegura de que los residentes reciban atención integral y personalizada. Este nuevo camino le permite llevar un estilo de vida tranquilo y relajado, alejado de las presiones que el mundo del fútbol impone.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario