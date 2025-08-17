El exgoleador que cambió las canchas por la cocina: la historia del futbolista que ahora es pizzero
Nacido en Mar del Plata, este exjugador se nacionalizó mexicano y disputó diferentes competiciones con el "Tri". ¿De quién se trata?
En el inicio de los 2000, Matías Vuoso se ganó un lugar especial en el corazón de los hinchas de Independiente gracias a su olfato goleador. Su racha en el conjunto de Avellaneda fue tan destacada que le abrió las puertas de la Premier League, una liga en pleno crecimiento en aquel momento.
Nacido en Mar del Plata, el "Toro" se nacionalizó mexicano y disputó diferentes torneos de gran relevancia, aunque su vida dio un giro inesperado cuando colgó los botines. Lejos de los ruidos y las cámaras, se metió de lleno en el mundo de la gastronomía, más precisamente en las pizzerías.
Matías 'Toro' Vuoso y su paso por el fútbol
Vuoso inició su recorrido profesional en Banfield de su ciudad natal. Su talento lo llevó a Independiente, donde debutó en la máxima categoría en el 2000. Apenas dos temporadas después, dio el salto a Europa, más precisamente al Manchester City. Sin embargo, su etapa en Inglaterra no resultó como esperaba, ya que no llegó a sumar minutos oficiales.
El punto de inflexión en su carrera llegó en México, país que adoptó como propio y donde desplegó su mejor versión. En Santos Laguna se convirtió en un delantero infalible, inscribiendo su nombre entre los máximos goleadores de la liga.
Esa eficacia le abrió las puertas de otros clubes importantes como América, donde superó los 100 goles, Atlas, Cruz Azul, Chiapas y Correcaminos.
En 2016 volvió brevemente al fútbol argentino para vestir la camiseta de Talleres de Córdoba. A lo largo de su trayectoria anotó 188 goles en 571 encuentros y defendió los colores de la selección mexicana desde 2008. Con el “Tri” fue pieza clave en la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010 y se destacó en la Copa América 2015.
Su vida después del retiro
Tras dejar el fútbol, Vuoso tuvo un breve paso por el showbol con el Barracudas F.C. de Texas, pero decidió cambiar de rumbo. Radicado en México, encontró en la gastronomía su nueva pasión y hoy trabaja en Emilianos Pizzas y Ensaladas, donde lleva adelante uno de los restaurantes más laureados.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario