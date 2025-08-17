El exgoleador que cambió las canchas por la cocina: la historia del futbolista que ahora es pizzero

En 2016 volvió brevemente al fútbol argentino para vestir la camiseta de Talleres de Córdoba. A lo largo de su trayectoria anotó 188 goles en 571 encuentros y defendió los colores de la selección mexicana desde 2008. Con el “Tri” fue pieza clave en la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010 y se destacó en la Copa América 2015.

Su vida después del retiro

matias vuoso Vuoso puso su restaurante en México.

Tras dejar el fútbol, Vuoso tuvo un breve paso por el showbol con el Barracudas F.C. de Texas, pero decidió cambiar de rumbo. Radicado en México, encontró en la gastronomía su nueva pasión y hoy trabaja en Emilianos Pizzas y Ensaladas, donde lleva adelante uno de los restaurantes más laureados.