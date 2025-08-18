La nueva vocación del exfutbolista: utiliza su experiencia y cambia la vida de jóvenes talentos
Reconocido por su capacidad goleadora dentro del verde césped, este exdelantero tiene un rol predominante fuera del campo de juego. ¿De quién se trata?
Los futbolistas que triunfan en Primera División conocen en primer persona el sufrimiento que deben padecer durante su proceso de formación en las juveniles. Las lesiones, la distancia con la familia y la competencia interna hace de un combo explosivo que, muchas veces, tiene un resultado negativo.
Por este motivo, muchos exjugadores deciden acompañar a diferentes jóvenes luego de su retiro. Uno de ellos es Mauro Amato, reconocido goleador. En la actualidad, el exdelantero de Estudiantes de La Plata se encarga de guiar a cada chico durante el proceso de formación, transmitiéndole su experiencia y dándole las herramientas necesarias que el no tuvo ni conoció en su niñez.
Mauro Amato y su paso por el fútbol
Amato tuvo una carrera marcada por su capacidad goleadora y su presencia en varios clubes de Argentina y del exterior. Sus primeros pasos fueron en el "Pincha", donde su talento ofensivo le permitió ganarse un lugar en el corazón de los hinchas.
Luego continuó su trayectoria en Atlético Tucumán e Instituto de Córdoba, consolidándose como uno de los mejores artilleros del fútbol argentino.
Sin embargo, también tuvo pasos por Banfield y Sarmiento, aunque una de sus mejores experiencias fue en el exterior, más precisamente en Aucas de Ecuador. Allí se ganó el reconocimiento de los hinchas gracias a sus goles y sacrificio dentro del césped. En 2009, Amato decidió colgar los botines y se enfocó en su nueva vida, cerca del campo de juego.
Su vida después del retiro
Después de retirarse, Amato dedicó su vida a trabajar con jóvenes en centros de detención, usando el fútbol como una herramienta para abrir oportunidades y brindar contención.
En la actualidad, participa activamente en talleres, partidos y charlas, acompañando los procesos de cada niño que suena con triunfar en el deporte.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario