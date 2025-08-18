La nueva vocación del exfutbolista: utiliza su experiencia y cambia la vida de jóvenes talentos

Su vida después del retiro

Después de retirarse, Amato dedicó su vida a trabajar con jóvenes en centros de detención, usando el fútbol como una herramienta para abrir oportunidades y brindar contención.

En la actualidad, participa activamente en talleres, partidos y charlas, acompañando los procesos de cada niño que suena con triunfar en el deporte.