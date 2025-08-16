La insólita historia del campeón del mundo que dejó el fútbol para dedicarse a la abogacía

Su última etapa la vivió en Aldosivi, donde ayudó al equipo a mantener la categoría, y se retiró a los 32 años para dedicarse por completo a su carrera como abogado.

Su vida después del retiro

Tras retirarse, Irigoytía siguió la tradición familiar en la abogacía. En la actualidad, ejerce como abogado en Gualeguaychú y también está habilitado para trabajar en Buenos Aires, abordando principalmente derecho civil, comercial, laboral y penal.