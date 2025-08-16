La insólita historia del campeón del mundo que dejó el fútbol para dedicarse a la abogacía
Su nivel en inferiores lo llevó a ser comparado con Fillol, aunque colgó los guantes a los 32 años para seguir con su formación profesional como abogado. ¿De quién se trata?
En el fútbol, las vueltas de la vida pueden llevar a un jugador por caminos insospechados. Algunos alcanzan la gloria internacional y deciden mantener un perfil bajo tras el retiro, otros prefieren permanecer deporte como directores técnicos o dirigentes, mientras que la mayoría se reinventan en áreas nuevas y llamativas.
Este último fue el caso de Joaquín Irigoytía, recordado arquero argentino que, tras ser comparado con el campeón del mundo Ubaldo Matildo Fillol, decidió cambiar los guantes por el Código Civil y Penal. Esto le permitió construir una nueva etapa como abogado.
Joaquín Irigoytía y su paso por el fútbol
Irigoytía se formó en las inferiores de River Plate, donde creció acompañado por el respaldo de la leyenda Amadeo Carrizo. Su nivel lo llevó a integrar la Selección Argentina sub-20 y a ser el arquero titular en el Mundial de Qatar 1995, torneo en el que Argentina se consagró campeón y él fue reconocido como el mejor arquero del certamen.
A nivel de clubes, la fuerte competencia en el "Millonario" con figuras como Germán Burgos y Roberto Bonano limitó sus oportunidades, lo que lo obligó a buscar minutos en el Hércules de España, pero los problemas de adaptación atentaron durante su carrera y regresó a Argentina.
De nuevo en territorio nacional, el exarquero continuó su carrera en Colón de Santa Fe y luego paso por Cerro Porteño, Almagro y Lanús. Sin embargo, mientras jugaba, comenzó a estudiar abogacía, algo poco habitual en el fútbol durante aquellos años.
Su última etapa la vivió en Aldosivi, donde ayudó al equipo a mantener la categoría, y se retiró a los 32 años para dedicarse por completo a su carrera como abogado.
Su vida después del retiro
Tras retirarse, Irigoytía siguió la tradición familiar en la abogacía. En la actualidad, ejerce como abogado en Gualeguaychú y también está habilitado para trabajar en Buenos Aires, abordando principalmente derecho civil, comercial, laboral y penal.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario