River analiza refuerzos para el mediocampo

La posición de volante central volvió a convertirse en una preocupación para el club de Núñez. Por eso, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo ya analiza alternativas para reforzar ese sector durante el próximo mercado de pases.

Entre los nombres que aparecen en carpeta están Guido Rodríguez, Exequiel Palacios y Santiago Longo, tres futbolistas que podrían sumarse a la búsqueda de soluciones para un puesto que viene generando dificultades en las últimas temporadas.