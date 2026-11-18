River recibió una pésima noticia: Aníbal Moreno decidió operarse y no jugará hasta 2027
El mediocampista decidió operarse de la discopatía lumbar que le provoca molestias desde hace varias semanas.
River recibió una noticia negativa de cara a la recta final del campeonato: Aníbal Moreno decidió someterse a una cirugía para tratar la discopatía lumbar que lo viene afectando. Después de conversar con los médicos y el cuerpo técnico, el volante resolvió abandonar los intentos de recuperación sin intervención y pasar por el quirófano en los próximos días.
De esta manera, el mediocampista no volverá a jugar durante lo que resta de 2026 y su regreso está previsto para la pretemporada del próximo año. En las últimas semanas, había intentado recuperarse mediante bloqueos en la zona afectada, pero el tratamiento no consiguió los resultados esperados. Las molestias incluso le impidieron entrenarse con normalidad, por lo que finalmente optó por la operación.
La ausencia representa un problema, ya que el exjugador de Palmeiras es considerado una pieza importante en el mediocampo. Leonardo Ponzio lo había demostrado al incluirlo como titular ante Belgrano, en Córdoba, cuando tuvo a todos los volantes centrales disponibles. En aquel encuentro, volvió después de más de un mes y medio de inactividad y completó los 90 minutos. Sin embargo, en otra presentación, frente a Racing, solamente pudo disputar 17 minutos y pidió el cambio entre lágrimas.
Santiago Espíndola gana terreno en River
Con Moreno descartado, Santiago Espíndola aparece como una de las principales alternativas para ocupar el puesto en el partido del domingo ante Lanús, en el Monumental. El juvenil debutó en Primera frente a Aldosivi hace dos semanas y dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico, por lo que tiene posibilidades de meterse entre los titulares.
Lucas Gabriel Silva, por su parte, podría comenzar el encuentro entre los suplentes. Otra situación que se sigue es la de Fausto Vera. El mediocampista superó el desgarro que había sufrido, pero todavía arrastra una tendinitis en uno de sus pies que le genera dolor y le impide entrenarse con normalidad.
River analiza refuerzos para el mediocampo
La posición de volante central volvió a convertirse en una preocupación para el club de Núñez. Por eso, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo ya analiza alternativas para reforzar ese sector durante el próximo mercado de pases.
Entre los nombres que aparecen en carpeta están Guido Rodríguez, Exequiel Palacios y Santiago Longo, tres futbolistas que podrían sumarse a la búsqueda de soluciones para un puesto que viene generando dificultades en las últimas temporadas.
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