De la hazaña histórica al abismo: Leicester City descendió a la tercera división de Inglaterra

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Hoy, la realidad del Leicester City es diametralmente opuesta a la de aquel 2016, cuando de la mano de Claudio Ranieri y figuras como Jamie Vardy, Riyad Mahrez y N’Golo Kanté, dominaron el fútbol mundial. Los problemas dirigenciales y financieros, sumados a una gestión deportiva errática en los últimos tres años, terminaron por consumir el crédito de un club que ahora deberá empezar de cero en la League One.

A partir de la temporada 2026/27, los "Foxes" tendrán la difícil misión de reconstruirse desde las cenizas para intentar regresar a los primeros planos del fútbol británico y honrar una historia que supo tocar el cielo con las manos.