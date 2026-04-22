De la hazaña histórica al abismo: Leicester City descendió a la tercera división de Inglaterra
A diez años de gritar campeón en la Premier League, los "Foxes" jugarán en la League One. La quita de puntos por sanciones financieras y un empate agónico ante Hull City sentenciaron su suerte.
El fútbol inglés vive una de esas noticias que parecen imposibles de procesar por el peso de su historia reciente. Apenas una década después de protagonizar el milagro deportivo más grande de la era moderna al conquistar la Premier League, el Leicester City consumó este martes su caída a la tercera división, la League One.
El empate 2 a 2 frente a Hull City puso fin a la agonía de una temporada desastrosa, marcada no solo por el bajo rendimiento en el campo, sino también por un duro golpe administrativo que terminó de hundir las aspiraciones de permanencia de los dirigidos por Gary Rowett. La debacle del equipo no fue producto únicamente de la falta de triunfos, sino que tuvo un componente institucional determinante.
La English Football League (EFL) le aplicó al club una quita de seis puntos por infringir las normas financieras de la competición, una sanción que resultó ser una mochila demasiado pesada para un plantel que ya venía golpeado en lo anímico. Con la igualdad de esta tarde, el Leicester estiró una racha negativa de siete partidos sin conocer la victoria y quedó anclado en el puesto 23 del Championship, sellando un destino que a principios de temporada parecía una utopía negativa dada la jerarquía de sus nombres.
Así reaccionaron los hinchas a un nuevo descenso del Leicester
El descenso resulta especialmente doloroso al repasar un plantel que contaba con futbolistas de probado roce internacional como Harry Winks, Jordan Ayew y Jannik Vestergaard. A pesar de tener nombres de peso para la categoría, ni el mando inicial del español Martí Cifuentes ni el posterior paso de Andy King y el propio Rowett lograron enderezar un barco que ya venía a la deriva desde hacía meses.
La estadística final es demoledora y explica por sí sola el desenlace: el equipo apenas consiguió una victoria en sus últimas dieciocho presentaciones, lo que volvió insostenible la permanencia a pesar de los esfuerzos desesperados en el tramo de cierre.
Hoy, la realidad del Leicester City es diametralmente opuesta a la de aquel 2016, cuando de la mano de Claudio Ranieri y figuras como Jamie Vardy, Riyad Mahrez y N’Golo Kanté, dominaron el fútbol mundial. Los problemas dirigenciales y financieros, sumados a una gestión deportiva errática en los últimos tres años, terminaron por consumir el crédito de un club que ahora deberá empezar de cero en la League One.
A partir de la temporada 2026/27, los "Foxes" tendrán la difícil misión de reconstruirse desde las cenizas para intentar regresar a los primeros planos del fútbol británico y honrar una historia que supo tocar el cielo con las manos.
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