Con Herrera y Paletta, quedaron designados los árbitros para la fecha 16 del Torneo Apertura 2026

La decisión de sostener a Herrera y Paletta en funciones refleja la postura del organismo de no considerar errores determinantes en la acción cuestionada, al menos desde lo disciplinario. No obstante, el debate sigue abierto en el ambiente futbolístico, donde cada fallo en partidos de alta trascendencia suele ser analizado al detalle.

Los árbitros de la Fecha 16 del Torneo Apertura 2026

Jueves 23 de abril

20.00 Defensa y Justicia – Boca – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Iván Núñez

Viernes 24 de abril

17.00 Deportivo Riestra – Independiente – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Habib

19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Jorge Etem

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Carlos Córdoba

19.15 Lanús – Central Córdoba – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Sebastián Bresba

AVAR: Joaquín Gil

21.30 Racing – Barracas Central – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Germán Delfino

AVAR: Mariano Ascenzi

21.30 Platense – San Lorenzo – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Gastón Suárez

Sábado 25 de abril

17.00 Estudiantes – Talleres – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Diego Verlota

19.15 Sarmiento – Tigre – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Romero

21.30 River – Aldosivi – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Lucas Comesaña

Domingo 26 de abril

15.00 Independiente Rivadavia – Gimnasia de Mendoza – Interzonal (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Nelson Sosa

17.30 Newell’s – Instituto – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Hugo Páez

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Manuel Sánchez

17.30 Belgrano – Gimnasia – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Mariana Duré

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Facundo Tello

AVAR: Matías Bianchi

20.00 Atlético Tucumán – Banfield – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Gonzalo Pereira

Lunes 27 de abril

18.45 Vélez – Unión – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Gisella Bosso

21.00 Huracán – Argentinos – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: David Cornejo

VAR: Lucas Cavallero

AVAR: Julio Fernández

martinez quarta

La controversia del Superclásico que reclamó todo River ante Boca

La jugada que encendió la discusión ocurrió en los instantes finales del encuentro, cuando los futbolistas de River reclamaron una infracción dentro del área. Herrera decidió no sancionar penal y, desde el VAR, tampoco consideraron necesario intervenir. Esa determinación generó una fuerte reacción por parte del equipo local, que rodeó al árbitro tras el pitazo final.

En medio de los reclamos, se produjo un intercambio entre el defensor Lucas Martínez Quarta y el propio juez. “Me extraña de vos que vas a ir al Mundial. Siempre lo mismo. No me dejar jugar la pelota, es penal”, le expresó el zaguero, visiblemente molesto por la decisión. La respuesta de Herrera fue breve y sin rodeos: “No, Chino, vos sabés que no”.

Con el calendario en marcha y nuevas jornadas por disputarse, el foco ahora se traslada a lo que ocurra dentro del campo de juego, aunque la polémica del Superclásico todavía resuena y promete seguir alimentando discusiones en los días venideros.