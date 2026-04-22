Con Herrera y Paletta, quedaron designados los árbitros para la fecha 16 del Torneo Apertura 2026
Pese a los reclamos de River por la jugada final ante Boca, el organismo confirmó nuevas designaciones para ambos árbitros en la próxima fecha.
La resaca del último Superclásico todavía genera repercusiones en el fútbol argentino, especialmente por la polémica acción en el cierre del partido entre River y Boca. Sin embargo, lejos de aplicar sanciones o apartar a los protagonistas arbitrales del encuentro, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las designaciones para la fecha 16 del Torneo Apertura y sorprendió al ratificar tanto a Darío Herrera como a Héctor Paletta en sus respectivos roles.
El árbitro principal del clásico, que estuvo en el centro de la escena por no sancionar un supuesto penal de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta, fue designado para impartir justicia en el duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Rosario Central. En ese compromiso estará acompañado por Fernando Espinoza, quien se desempeñará desde la cabina del VAR.
Por su parte, Paletta, encargado de la tecnología en el encuentro disputado en el Monumental, también tendrá actividad en la nueva jornada. Fue confirmado como responsable del VAR en el partido que enfrentará a Atlético Tucumán con Banfield, donde el árbitro principal será Álvaro Carranza. De esta manera, ambos continúan con sus funciones habituales pese a las críticas surgidas tras el clásico.
Más allá de esa situación puntual, la AFA avanzó con la planificación de la fecha sin modificar el esquema arbitral previsto. En otros encuentros destacados, Andrés Gariano fue designado para dirigir el partido entre Boca y Defensa y Justicia, mientras que Nicolás Ramírez estará a cargo del compromiso entre River y Aldosivi.
La decisión de sostener a Herrera y Paletta en funciones refleja la postura del organismo de no considerar errores determinantes en la acción cuestionada, al menos desde lo disciplinario. No obstante, el debate sigue abierto en el ambiente futbolístico, donde cada fallo en partidos de alta trascendencia suele ser analizado al detalle.
Los árbitros de la Fecha 16 del Torneo Apertura 2026
Jueves 23 de abril
20.00 Defensa y Justicia – Boca – Zona A (ESPN Premium)
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Iván Núñez
Viernes 24 de abril
17.00 Deportivo Riestra – Independiente – Zona A (ESPN Premium)
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
- Árbitro asistente 2: Mario Bardina
- Cuarto árbitro: Nelson Bejas
- VAR: José Carreras
- AVAR: Sebastián Habib
19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central – Zona B (TNT Sports)
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Jorge Etem
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Carlos Córdoba
19.15 Lanús – Central Córdoba – Zona A (ESPN Premium)
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Kevin Alegre
- VAR: Sebastián Bresba
- AVAR: Joaquín Gil
21.30 Racing – Barracas Central – Zona B (TNT Sports)
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Mariano Ascenzi
21.30 Platense – San Lorenzo – Zona A (ESPN Premium)
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
- Cuarto árbitro: Diego Ceballos
- VAR: Laura Fortunato
- AVAR: Gastón Suárez
Sábado 25 de abril
17.00 Estudiantes – Talleres – Zona A (TNT Sports)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
- VAR: Juan Pablo Loustau
- AVAR: Diego Verlota
19.15 Sarmiento – Tigre – Zona B (ESPN Premium)
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Marcos Recalde
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Diego Romero
21.30 River – Aldosivi – Zona B (TNT Sports)
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
- VAR: Nicolás Lamolina
- AVAR: Lucas Comesaña
Domingo 26 de abril
15.00 Independiente Rivadavia – Gimnasia de Mendoza – Interzonal (TNT Sports)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Nelson Sosa
17.30 Newell’s – Instituto – Zona A (TNT Sports)
- Árbitro: Bruno Amiconi
- Árbitro asistente 1: Hugo Páez
- Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Franco Morón
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Manuel Sánchez
17.30 Belgrano – Gimnasia – Zona B (ESPN Premium)
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
- Árbitro asistente 2: Mariana Duré
- Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
- VAR: Facundo Tello
- AVAR: Matías Bianchi
20.00 Atlético Tucumán – Banfield – Zona B (ESPN Premium)
- Árbitro: Álvaro Carranza
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Diego Martín
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Gonzalo Pereira
Lunes 27 de abril
18.45 Vélez – Unión – Zona A (TNT Sports)
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
- Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
- VAR: Andrés Merlos
- AVAR: Gisella Bosso
21.00 Huracán – Argentinos – Zona B (ESPN Premium)
- Árbitro: Ariel Penel
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: David Cornejo
- VAR: Lucas Cavallero
- AVAR: Julio Fernández
La controversia del Superclásico que reclamó todo River ante Boca
La jugada que encendió la discusión ocurrió en los instantes finales del encuentro, cuando los futbolistas de River reclamaron una infracción dentro del área. Herrera decidió no sancionar penal y, desde el VAR, tampoco consideraron necesario intervenir. Esa determinación generó una fuerte reacción por parte del equipo local, que rodeó al árbitro tras el pitazo final.
En medio de los reclamos, se produjo un intercambio entre el defensor Lucas Martínez Quarta y el propio juez. “Me extraña de vos que vas a ir al Mundial. Siempre lo mismo. No me dejar jugar la pelota, es penal”, le expresó el zaguero, visiblemente molesto por la decisión. La respuesta de Herrera fue breve y sin rodeos: “No, Chino, vos sabés que no”.
Con el calendario en marcha y nuevas jornadas por disputarse, el foco ahora se traslada a lo que ocurra dentro del campo de juego, aunque la polémica del Superclásico todavía resuena y promete seguir alimentando discusiones en los días venideros.
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