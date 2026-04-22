Héctor Paletta defendió su decisión en el Superclásico: qué dijo sobre la polémica del final
El árbitro encargado del VAR en River-Boca explicó por qué no intervino en la acción final, respaldó a Darío Herrera y reveló el impacto personal que le generó la polémica.
La controversia por la jugada final del último Superclásico sumó un nuevo capítulo luego de que Héctor Paletta, responsable del VAR en el duelo entre River y Boca, decidiera dar explicaciones públicas sobre una de las decisiones más discutidas del encuentro. En medio de un clima cargado de críticas, el árbitro sostuvo su postura y justificó por qué no convocó a Darío Herrera para revisar la acción que desató el reclamo del conjunto local.
El eje del debate gira en torno al supuesto empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta en tiempo de descuento, una jugada que para gran parte del mundo River debió haber sido sancionada como penal. Sin embargo, tanto el juez principal como el equipo de video arbitraje coincidieron en no cobrar la infracción, lo que generó una fuerte reacción dentro y fuera del campo de juego.
El descargo de Héctor Paletta, encargado del VAR en el Superclásico
Al referirse a esa acción puntual, Paletta fue claro en su criterio: “La filosofía mía es siempre tratar de respaldar la decisión de campo, de cancha, que son los que están transpirando la camiseta. Hubo un equipo arbitral en cancha que valoró que hubo un contacto y ese contacto no era suficiente, no tenía suficiente fuerza para derribar al defensor y yo con las imágenes coincidía; no tengo una evidencia de un error claro y obvio del árbitro, esa es la realidad”.
En esa misma línea, profundizó su análisis y sostuvo que la revisión de las imágenes no le ofreció elementos contundentes para modificar la decisión inicial. “Sigo sosteniendo, hay una imagen que parece más, pero es muy poco eso para corregir una evidencia de campo en donde yo coincido en que el brazo de referencia que pone Blanco sobre la espalda de Martínez Quarta, que mide 1,80 y pesa 80 kilos y se está desplazando hacia atrás, no lo derriba de esa manera y apenas siente el contacto exagera la caída”.
Lejos de esquivar la discusión, el árbitro reconoció la dificultad de interpretar este tipo de jugadas y dejó una definición que sintetiza el debate: “Yo evalúo todo, Martínez Quarta se tira en el piso como si le hubiesen pegado una piña en la espalda, y la verdad que era toda evidencia como para respaldar la decisión fuerte de campo. Es una decisión fuerte porque es una jugada gris: para la mitad de la biblioteca puede ser penal y para la otra mitad no”.
Además del análisis técnico, Paletta también se refirió al impacto personal que le generó la repercusión del fallo. Reveló que recibió amenazas y que su número de teléfono fue filtrado, lo que derivó en una gran cantidad de mensajes y llamadas. “Me tuve que conservar un poco por el entorno, la familia, tanta polémica por la decisión arbitral. Han decidido llamarme, recibido mensajes de todo tipo. Algo que no es común después de una decisión arbitral, errónea o no, siempre las hay dentro de un partido de fútbol”, expresó.
En medio de versiones sobre supuestas afinidades futbolísticas, también aclaró su postura: “No soy hincha de Boca ni de ningún club de fútbol. Tengo un hermano hincha de River y otro de Boca, y se toman de eso en la previa”. De este modo, buscó despejar cualquier duda sobre su imparcialidad. Por último, cuestionó el tratamiento mediático que tuvo la situación: “Hubo un fusilamiento mediático, y en eso no estoy de acuerdo”.
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