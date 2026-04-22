Héctor Paletta defendió su decisión en el Superclásico: qué dijo sobre la polémica del final

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Lejos de esquivar la discusión, el árbitro reconoció la dificultad de interpretar este tipo de jugadas y dejó una definición que sintetiza el debate: “Yo evalúo todo, Martínez Quarta se tira en el piso como si le hubiesen pegado una piña en la espalda, y la verdad que era toda evidencia como para respaldar la decisión fuerte de campo. Es una decisión fuerte porque es una jugada gris: para la mitad de la biblioteca puede ser penal y para la otra mitad no”.

Además del análisis técnico, Paletta también se refirió al impacto personal que le generó la repercusión del fallo. Reveló que recibió amenazas y que su número de teléfono fue filtrado, lo que derivó en una gran cantidad de mensajes y llamadas. “Me tuve que conservar un poco por el entorno, la familia, tanta polémica por la decisión arbitral. Han decidido llamarme, recibido mensajes de todo tipo. Algo que no es común después de una decisión arbitral, errónea o no, siempre las hay dentro de un partido de fútbol”, expresó.

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En medio de versiones sobre supuestas afinidades futbolísticas, también aclaró su postura: “No soy hincha de Boca ni de ningún club de fútbol. Tengo un hermano hincha de River y otro de Boca, y se toman de eso en la previa”. De este modo, buscó despejar cualquier duda sobre su imparcialidad. Por último, cuestionó el tratamiento mediático que tuvo la situación: “Hubo un fusilamiento mediático, y en eso no estoy de acuerdo”.