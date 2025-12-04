De la mano de Martín Palermo, Fortaleza logró un emocionante triunfo y sueña con la permanencia
El director técnico argentino encadenó cuatro triunfos consecutivos y llevó al equipo nordestino a salir de la zona roja a un partido del final-
El ciclo de Martín Palermo en Fortaleza de Brasil se transformó en una historia de reconstrucción acelerada. Lo que a comienzos de septiembre parecía un desafío condenado a la frustración, un equipo hundido en el penúltimo puesto, con solo 15 puntos acumulados y una diferencia que lo alejaba cada vez más de la salvación, hoy se convirtió en una remontada que sorprendió incluso a los propios hinchas.
El triunfo por 2-1 ante Corinthians no solo extendió la racha positiva a cuatro victorias consecutivas, sino que además permitió al conjunto cearense abandonar la zona del descenso cuando solo resta una fecha para el cierre del Brasileirao. La emoción de Palermo al finalizar el encuentro reflejó la magnitud del momento: el técnico sabía que su equipo había dado un paso que pocos creían posible semanas atrás.
El arranque del entrenador al frente del plantel no fue sencillo. Asumió el 3 de septiembre con un panorama desalentador y un fixture que no ofrecía margen para la mínima distracción. Aquel Fortaleza desorientado e inseguro quedó atrás con el correr de los partidos; en su lugar emergió un equipo competitivo, consciente de sus limitaciones pero dispuesto a pelear cada pelota como si se tratara de una final.
La campaña con Palermo al mando incluyó ocho victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, números que reflejan la tensión constante del recorrido. De esas alegrías, solo una fue por más de un gol de diferencia, en el debut del entrenador con el 2-0 frente a Vitória. El duelo reciente ante Corinthians volvió a dejar en claro que la solidez emocional y el compromiso colectivo se convirtieron en pilares del equipo.
En defensa, la figura de Brenno fue indispensable: el arquero sostuvo al conjunto en los momentos de mayor presión y protagonizó una atajada clave sobre el final que mantuvo la ventaja. Del otro lado del campo, la eficacia fue decisiva. Tomás Pochettino abrió el marcador tras una buena secuencia de pases que lo dejó en posición de rematar con comodidad, mientras que José María Herrera amplió tras una acción individual en la que definió con sutileza ante la salida del arquero rival.
Ambos goles llevaron sello argentino, un reflejo del fuerte protagonismo que han tenido los futbolistas de nuestro país en esta campaña. En el once inicial también estuvieron Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Gastón Ávila y Adam Bareiro, mientras que Juan Martín Lucero y Deyverson ingresaron como alternativas desde el banco.
La presencia argentina no solo aportó jerarquía, sino que también se convirtió en un punto de identificación para un público que respaldó con fervor la recuperación del equipo. El Arena Castelao presentó un marco imponente, con una ovación que se hizo sentir especialmente cuando Pochettino dejó el campo de juego, un reconocimiento directo a la entrega y el rendimiento del mediocampista.
El camino hasta esta posición fue turbulento. Tras un inicio irregular bajo el mando de Palermo -con tres triunfos y cuatro caídas-, la levantada comenzó a partir de la trigésima fecha. Aquel triunfo por 1-0 frente a Flamengo marcó un cambio de rumbo, seguido de cuatro empates y posteriormente cuatro victorias consecutivas que transformaron por completo el escenario.
Hoy, Fortaleza no solo depende de sí mismo para mantener la categoría que sostiene desde 2018, sino que incluso conserva chances matemáticas de clasificarse a la Copa Sudamericana, una posibilidad que parecía remota hace apenas dos meses. La pelea por la permanencia también se ve influenciada por los resultados de sus rivales directos.
Mientras Santos logró un contundente 3-0 ante Juventude con un triplete de Neymar, Vitória cayó duramente por 4-0 frente a Bragantino y quedó por debajo de Fortaleza en la tabla. Internacional tampoco logró escapar a la crisis: fue ampliamente superado por San Pablo y se mantiene en el puesto 18, todavía dos puntos por debajo de la salvación. En ese contexto, la remontada del equipo del "Titán" se vuelve aún más resonante: no solo mejoró lo propio, sino que aprovechó cada tropiezo ajeno para reescribir un desenlace que parecía sentenciado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario