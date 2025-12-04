De la mano de Martín Palermo, Fortaleza logró un emocionante triunfo y sueña con la permanencia

Ambos goles llevaron sello argentino, un reflejo del fuerte protagonismo que han tenido los futbolistas de nuestro país en esta campaña. En el once inicial también estuvieron Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Gastón Ávila y Adam Bareiro, mientras que Juan Martín Lucero y Deyverson ingresaron como alternativas desde el banco.

image

La presencia argentina no solo aportó jerarquía, sino que también se convirtió en un punto de identificación para un público que respaldó con fervor la recuperación del equipo. El Arena Castelao presentó un marco imponente, con una ovación que se hizo sentir especialmente cuando Pochettino dejó el campo de juego, un reconocimiento directo a la entrega y el rendimiento del mediocampista.

El camino hasta esta posición fue turbulento. Tras un inicio irregular bajo el mando de Palermo -con tres triunfos y cuatro caídas-, la levantada comenzó a partir de la trigésima fecha. Aquel triunfo por 1-0 frente a Flamengo marcó un cambio de rumbo, seguido de cuatro empates y posteriormente cuatro victorias consecutivas que transformaron por completo el escenario.

martin palermo

Hoy, Fortaleza no solo depende de sí mismo para mantener la categoría que sostiene desde 2018, sino que incluso conserva chances matemáticas de clasificarse a la Copa Sudamericana, una posibilidad que parecía remota hace apenas dos meses. La pelea por la permanencia también se ve influenciada por los resultados de sus rivales directos.

Mientras Santos logró un contundente 3-0 ante Juventude con un triplete de Neymar, Vitória cayó duramente por 4-0 frente a Bragantino y quedó por debajo de Fortaleza en la tabla. Internacional tampoco logró escapar a la crisis: fue ampliamente superado por San Pablo y se mantiene en el puesto 18, todavía dos puntos por debajo de la salvación. En ese contexto, la remontada del equipo del "Titán" se vuelve aún más resonante: no solo mejoró lo propio, sino que aprovechó cada tropiezo ajeno para reescribir un desenlace que parecía sentenciado.