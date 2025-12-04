Estudiantes enfría la negociación con River: marcó postura por el futuro de Ascacíbar
En el Pincharrata desconfían del Millonario y priorizan una venta internacional antes de desprenderse de su capitán. La novela recién acaba de comenzar.
Santiago Ascacíbar vuelve a estar en el centro de la escena del mercado argentino, y la aparición de River como interesado reavivó tensiones que venían acumulándose entre ambas instituciones. Con el inicio del libro de pases a la vuelta de la esquina, desde Estudiantes de La Plata ya dejaron claro que no ven con buenos ojos la posibilidad de transferir al mediocampista a Núñez, aun cuando su nombre figura entre los apuntados por Marcelo Gallardo para reforzar el plantel en 2026.
El capitán del equipo platense, pieza clave del proyecto deportivo, tiene contrato hasta diciembre de 2027 y goza del respaldo absoluto de la dirigencia, que prefiere negociar únicamente con clubes del exterior para no fortalecer a un rival directo. El interés por el “Ruso” no es nuevo. A comienzos de año, el Millonario ya había iniciado gestiones preliminares para sumarlo, con la influencia de Enzo Pérez intentando acercar posiciones.
Pero la situación tomó un giro particular cuando en las últimas horas se produjo un contacto entre Mariano Barnao y el representante del jugador. Esa comunicación no cayó bien en el Pincharrata, donde todavía resuena la tensión acumulada tras distintos episodios que deterioraron la relación institucional. Uno de los momentos más sensibles fue la repesca de Sebastián Boselli, efectuada poco antes de la final de la Supercopa Internacional ante Vélez, lo que generó un malestar profundo en el seno del cuerpo técnico y la dirigencia.
Tensa relación entre River y Estudiantes: idas y vueltas truncarían el pase de Ascacíbar
A ello se sumaron declaraciones que tampoco ayudaron a distender. En su momento, a Gallardo le recordaron el planteo que utilizó ante Barcelona en 2015 y lo compararon con el de Alejandro Sabella en 2009, lo que motivó su frase de que en el León existe “otra cultura”. En La Plata lo interpretaron como un desliz despectivo.
Y meses después, Stefano Di Carlo, por aquel entonces secretario general de River y hoy presidente, cuestionó públicamente a Juan Sebastián Verón, asegurando que “todo lo que dice o hace genera desconfianza”, lo que dejó aún más herida la relación entre las instituciones. En ese escenario, difícilmente Estudiantes acepte vender a Ascacíbar dentro del país.
La intención del Pincha es clara: si se concreta una salida será hacia el exterior. No solo para evitar fortalecer a un rival directo, sino también porque las ofertas internacionales permiten un margen económico mayor. Desde Brasil, Estados Unidos y algunos equipos europeos ya realizaron consultas preliminares. La cifra pretendida ronda los cinco millones de dólares, acorde a su importancia y a su proyección futura.
Por ahora, cualquier decisión quedará en suspenso. Estudiantes continúa enfocado en la recta final del Torneo Clausura -el próximo lunes disputará la semifinal ante Gimnasia- y puertas adentro remarcan que Ascacíbar está concentrado únicamente en buscar su cuarto título con la institución. Las novedades llegarán recién cuando el equipo culmine su participación oficial, aunque en La Plata ya dejaron en claro que River, al menos por ahora, no es una opción viable para negociar.
