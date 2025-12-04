Estudiantes enfría la negociación con River: marcó postura por el futuro de Ascacíbar

santiago ascacibar 2

La intención del Pincha es clara: si se concreta una salida será hacia el exterior. No solo para evitar fortalecer a un rival directo, sino también porque las ofertas internacionales permiten un margen económico mayor. Desde Brasil, Estados Unidos y algunos equipos europeos ya realizaron consultas preliminares. La cifra pretendida ronda los cinco millones de dólares, acorde a su importancia y a su proyección futura.

Por ahora, cualquier decisión quedará en suspenso. Estudiantes continúa enfocado en la recta final del Torneo Clausura -el próximo lunes disputará la semifinal ante Gimnasia- y puertas adentro remarcan que Ascacíbar está concentrado únicamente en buscar su cuarto título con la institución. Las novedades llegarán recién cuando el equipo culmine su participación oficial, aunque en La Plata ya dejaron en claro que River, al menos por ahora, no es una opción viable para negociar.