Gracias a un hat-trick de Neymar, Santos revivió y salió de la zona de descenso en el Brasileirao
El astro brasileño iluminó una noche clave para el Peixe con tres goles que cambiaron el destino inmediato del equipo en la Serie A.
Santos encontró un hilo de esperanza en un momento límite y, como tantas veces en su historia, el salvador tuvo nombre propio: Neymar. En la penúltima fecha del Brasileirao, el conjunto paulista necesitaba un triunfo urgente para salir de la zona roja y mantener vivas sus chances de permanecer en la élite del fútbol brasileño. En su visita a Juventude, no solo consiguió los tres puntos, sino que lo hizo con una actuación contundente, imponiéndose por 3-0 con un hat-trick del delantero de 33 años.
El primer gol llegó tras una jugada de notable elaboración colectiva. Luego de una secuencia precisa de pases, Neymar se asoció con Guilherme, quien devolvió la pelota hacia atrás para que el atacante definiera con potencia ante Jandrei. El tanto abrió un partido que hasta ese momento no encontraba claridad, y fue un punto de inflexión para el Santos, que jugaba con la presión de necesitar el resultado sí o sí.
A partir de allí, Juventude -ya descendido y sin respuestas futbolísticas- dejó espacios que el Peixe aprovechó con inteligencia. A los diez minutos del primer tanto, una transición rápida encontró a Vinicius lanzando un pase filtrado para Neymar, que controló con comodidad y resolvió con un zurdazo cruzado que volvió a vencer al arquero rival. Fue una muestra de jerarquía individual en un partido que el delantero parecía tener bajo control total.
El cierre de su faena llegó a los 28 minutos del complemento, cuando se hizo cargo de un penal que él mismo había generado. El tiro, ejecutado con precisión hacia la derecha, descolocó a Jandrei, que se arrojó al lado opuesto. Ese 3-0 definitivo no solo completó la actuación perfecta del ’10’, sino que también consolidó una victoria vital para Santos en su pelea por la permanencia.
La temporada no había sido sencilla para Ney, que regresó al club en enero pero debió enfrentar lesiones que lo alejaron de varios encuentros. Aun así, sus 27 partidos, 11 goles y 4 asistencias reflejan que continúa siendo determinante cada vez que tiene continuidad. Su presencia en este tramo final del torneo se volvió indispensable, y su explosión futbolística llegó en el momento más necesitado para un Peixe que busca desesperadamente mantenerse en Primera.
Los goles de Neymar para sacar al Santos de descenso en el Brasileirao
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario