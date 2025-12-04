Gracias a un hat-trick de Neymar, Santos revivió y salió de la zona de descenso en el Brasileirao

Santos encontró un hilo de esperanza en un momento límite y, como tantas veces en su historia, el salvador tuvo nombre propio: Neymar. En la penúltima fecha del Brasileirao, el conjunto paulista necesitaba un triunfo urgente para salir de la zona roja y mantener vivas sus chances de permanecer en la élite del fútbol brasileño. En su visita a Juventude, no solo consiguió los tres puntos, sino que lo hizo con una actuación contundente, imponiéndose por 3-0 con un hat-trick del delantero de 33 años.