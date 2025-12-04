Video: el hijo de Danilo, héroe de Flamengo, reveló que es hincha de Fluminense en pleno festejo
Un festejo perfecto… salvo por un detalle familiar que dejó en silencio al héroe del Mengao, tras la conquista del Brasileirao luego de imponerse en la Copa Libertadores.
Flamengo transita uno de los momentos más brillantes de su historia reciente, combinando resultados internacionales y un dominio absoluto en el certamen local. Apenas unos días después de celebrar una nueva conquista de la Copa Libertadores en Lima, el equipo volvió a mostrar su fortaleza al imponerse por 1-0 ante Ceará y asegurar el título del Brasileirao con una fecha de anticipación.
El gol decisivo, una vez más, llevó la firma de Danilo, protagonista excluyente de un cierre de temporada inolvidable para el Mengao. Con esta victoria, el conjunto rojinegro estiró su ventaja sobre Palmeiras y confirmó su supremacía en el fútbol brasileño. En medio de la alegría general, la escena más comentada de la jornada no surgió del juego ni de las celebraciones del plantel, sino de una situación espontánea durante una entrevista televisiva.
Danilo, señalado como héroe tanto en la final continental como en la recta final del Brasileirao, se acercó a hablar con Ge Globo acompañado por su hijo. Mientras los periodistas le consultaban por el logro obtenido, el pequeño sorprendió a todos al declarar que era “hincha de Fluminense”, nada menos que el clásico rival de Flamengo.
El comentario generó risas entre los cronistas y un gesto de desconcierto inmediato en el futbolista, que reaccionó tapándole la boca al niño mientras soltaba una sonrisa nerviosa. La secuencia se viralizó rápidamente y abrió espacio a bromas en redes sociales, alimentando la especulación sobre si el fanatismo del chico era una travesura infantil, un gusto heredado o simplemente un comentario sin mayor pretensión. Lo único claro es que la incomodidad de Danilo fue evidente, aunque el momento no opacó la celebración.
Se viene la Copa Intercontinental para Flamengo
Mientras tanto, Flamengo ya se prepara para los desafíos internacionales que se avecinan. Con el trofeo de la Libertadores recién obtenido, el equipo aseguró su presencia en el Mundial de Clubes 2029, donde representará a Sudamérica.
Además, disputará la próxima Recopa Sudamericana ante Lanús y también participará en la Copa Intercontinental 2025, torneo que ya dejó en el camino a Auckland City y Al-Ahli gracias a las victorias de Pyramids. El Mengao enfrentará el 10 de diciembre a Cruz Azul en Rayán, Qatar, en busca de un lugar en la final, donde espera PSG, campeón de la Champions League.
El club de Río de Janeiro vive semanas de plenitud deportiva, con aspiraciones en todas las competencias posibles y un plantel que parece haber encontrado su punto más alto. Más allá del episodio anecdótico que protagonizó su figura en una entrevista, el equipo mantiene la mira en continuar expandiendo su hegemonía tanto en el continente como frente a los mejores rivales del planeta.
