Video: el hijo de Danilo, héroe de Flamengo, reveló que es hincha de Fluminense en pleno festejo

Además, disputará la próxima Recopa Sudamericana ante Lanús y también participará en la Copa Intercontinental 2025, torneo que ya dejó en el camino a Auckland City y Al-Ahli gracias a las victorias de Pyramids. El Mengao enfrentará el 10 de diciembre a Cruz Azul en Rayán, Qatar, en busca de un lugar en la final, donde espera PSG, campeón de la Champions League.

El club de Río de Janeiro vive semanas de plenitud deportiva, con aspiraciones en todas las competencias posibles y un plantel que parece haber encontrado su punto más alto. Más allá del episodio anecdótico que protagonizó su figura en una entrevista, el equipo mantiene la mira en continuar expandiendo su hegemonía tanto en el continente como frente a los mejores rivales del planeta.