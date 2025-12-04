Flamengo y un 2025 histórico: títulos por doquier y una cifra millonaria como recompensa
El Mengao cerró un año extraordinario con récord económico y múltiples consagraciones que lo posicionan como el gigante absoluto del continente en el presente.
El 2025 marcó para Flamengo una temporada que quedará en la memoria del fútbol sudamericano y en los balances financieros del club por sus números impactantes. El equipo dirigido por Filipe Luís no solo recuperó el título del Brasileirao tras cinco años, sino que construyó una campaña que combinó éxito deportivo, fortaleza económica y una proyección institucional que lo coloca hoy como el club más poderoso de América.
La reciente consagración en la Copa Libertadores -la cuarta en su historia- y el título local, logrados en menos de una semana, le otorgaron un impulso que transformó el año en uno de ingresos extraordinarios.
La Gloria Eterna representó un punto clave en esta explosión económica: el Mengao embolsó US$ 36,15 millones, entre los premios por avanzar de ronda, las victorias en fase de grupos y el monto final por alzar el trofeo. A eso se sumaron los ingresos generados por el Torneo Carioca, la Supercopa de Brasil y su presencia en los octavos de final del Mundial de Clubes.
La suma total en premios deportivos alcanzó los US$ 39,45 millones, constituyendo un pilar fundamental en los US$ 75,6 millones que el club acumuló solo en 2025. Con aún compromisos por disputar -incluida la Copa Intercontinental en Qatar-, tiene posibilidades de agigantar aún más un año que ya es histórico.
A nivel institucional, el crecimiento fue igualmente significativo: proyecta cerrar el año con ingresos récord por US$ 376,8 millones, impulsados por un acuerdo de patrocinio de US$ 45,5 millones con Betano -el más alto del país-, la suba en la recaudación por partidos en el Maracaná (cercana a los US$ 40 millones) y un incremento notable en los derechos de televisión, que alcanzaron los US$ 70 millones. También aportó un fuerte caudal económico la masa societaria, que dejó alrededor de US$ 25 millones durante la temporada.
Flamengo campeón: la conquista del Brasileirao tras el triunfo ante Ceará
La coronación en el Brasileirao llegó tras vencer 1-0 a Ceará con un gol de Samuel Lino, fichaje récord del club por 22 millones de euros. El atacante respondió a la inversión marcando en un partido clave y consolidando una temporada en la que Flamengo fue competitivo en los frentes más exigentes. El equipo alcanzó 47 victorias en 74 partidos y se transformó en el primero de Brasil en sumar cuatro Libertadores, un logro que amplifica su hegemonía regional.
Además, el plantel se fortaleció con incorporaciones de jerarquía como Danilo, Jorginho, Saúl Ñíguez y el propio Samuel Lino. Todas financiadas en parte con ventas importantes como la de Gerson al Zenit, Carlos Alcaraz al Everton y Fabricio Bruno a Cruzeiro. Esa capacidad de reinversión constante explica por qué Flamengo logró ampliar su superioridad sin necesidad de realizar una revolución en el plantel.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario