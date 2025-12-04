Flamengo y un 2025 histórico: títulos por doquier y una cifra millonaria como recompensa

flamengo

Flamengo campeón: la conquista del Brasileirao tras el triunfo ante Ceará

La coronación en el Brasileirao llegó tras vencer 1-0 a Ceará con un gol de Samuel Lino, fichaje récord del club por 22 millones de euros. El atacante respondió a la inversión marcando en un partido clave y consolidando una temporada en la que Flamengo fue competitivo en los frentes más exigentes. El equipo alcanzó 47 victorias en 74 partidos y se transformó en el primero de Brasil en sumar cuatro Libertadores, un logro que amplifica su hegemonía regional.

Además, el plantel se fortaleció con incorporaciones de jerarquía como Danilo, Jorginho, Saúl Ñíguez y el propio Samuel Lino. Todas financiadas en parte con ventas importantes como la de Gerson al Zenit, Carlos Alcaraz al Everton y Fabricio Bruno a Cruzeiro. Esa capacidad de reinversión constante explica por qué Flamengo logró ampliar su superioridad sin necesidad de realizar una revolución en el plantel.