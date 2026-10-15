De Maradona a Tomás Aranda: el insólito tatuaje de un hincha de Boca que se volvió viral
Un fanático xeneize sorprendió al llevar al Diego y al juvenil tatuados en su espalda. La elección del futbolista despertó todo tipo de reacciones.
La pasión por Boca no conoce límites y un hincha lo dejó en claro con un tatuaje que llamó la atención de los fanáticos. El hombre decidió llevar en su espalda a dos futbolistas separados por generaciones, pero unidos por la camiseta azul y oro: Diego Maradona y Tomás Aranda.
La imagen sorprendió por la particular elección del juvenil, que todavía está dando sus primeros pasos en el club y ya despertó una enorme ilusión entre los hinchas.
De Maradona a Aranda: el tatuaje que sorprendió a los hinchas de Boca
De un lado de la espalda, el fanático eligió a Maradona, uno de los máximos ídolos de la historia de Boca. Del otro, ubicó a Aranda, una apuesta a futuro que empieza a generar entusiasmo entre los simpatizantes xeneizes.
La comparación llamó la atención en las redes sociales, especialmente porque el juvenil aún está construyendo su camino en Primera División. Sin embargo, el tatuaje refleja la expectativa que algunos hinchas depositan en su crecimiento y en lo que pueda aportar con la camiseta azul y oro.
La ilusión de Boca con Tomás Aranda
Mientras Maradona ocupa un lugar indiscutido en la historia del club, Aranda busca escribir su propia página. La decisión del hincha de tatuárselo junto al Diez expone la ilusión que despierta el joven futbolista, que también lleva la 10, entre quienes siguen de cerca la actualidad xeneize.
Por ahora, el tatuaje se convirtió en una muestra llamativa de pasión y confianza en el futuro del juvenil. Una apuesta personal que resume el entusiasmo de un hincha que ya lo considera digno de compartir su espalda con una de las figuras más emblemáticas de Boca.
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