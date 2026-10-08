Boca se ilusiona con Tomás Aranda: los plazos para su vuelta y cuándo estará a disposición

El plan trazado por el cuerpo médico y el entrenador xeneize contempla que el futbolista se integre progresivamente a la par del grupo en los últimos meses de este año. No obstante, la intención no es apresurar su retorno a las canchas en la competencia oficial: Aranda estará al 100% desde el aspecto físico y futbolístico para el inicio de la pretemporada en enero de 2027, momento en el que quedará plenamente a disposición del Vasco para arrancar la nueva campaña.