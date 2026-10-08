Boca se ilusiona con Tomás Aranda: los plazos para su vuelta y cuándo estará a disposición
El enganche avanza favorablemente en su rehabilitación de la rotura de peroné. Aunque volverá a entrenar antes de fin de año, el DT lo apunta para 2027.
Las buenas noticias comienzan a asomar en el Predio de Ezeiza. Transcurrido un mes y medio desde la compleja lesión que sufrió durante una práctica, Tomás Aranda atraviesa las etapas finales de su recuperación de manera más que satisfactoria, encendiendo la ilusión de los hinchas y de Rodolfo Arruabarrena de cara al futuro cercano del equipo.
La recuperación de Aranda, su fecha de regreso y los detalles de su contrato en Boca
El enganche de 19 años había padecido la rotura del peroné, una dolencia que exigió un paso inmediato por el quirófano y un estricto proceso de rehabilitación. Actualmente, el talentoso juvenil realiza trabajos enfocados principalmente en el gimnasio y combina algunas tareas específicas en campo, siempre de forma diferenciada para evitar cargas desmedidas y cuidar la zona afectada.
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El plan trazado por el cuerpo médico y el entrenador xeneize contempla que el futbolista se integre progresivamente a la par del grupo en los últimos meses de este año. No obstante, la intención no es apresurar su retorno a las canchas en la competencia oficial: Aranda estará al 100% desde el aspecto físico y futbolístico para el inicio de la pretemporada en enero de 2027, momento en el que quedará plenamente a disposición del Vasco para arrancar la nueva campaña.
El optimismo que se respira en el club quedó reflejado este jueves en las redes sociales de la institución. Boca publicó una imagen del volante junto a sus compañeros, acompañada por la frase "Vamos nene", un emoji de reloj de arena y los colores azul y oro, guiño que rápidamente se viralizó entre los fanáticos.
Surgido como una de las grandes apariciones impulsadas por Claudio Ubeda a comienzos de temporada, Aranda acumula 32 partidos jugados en la máxima categoría, con un gol y tres asistencias. Conscientes de su proyección, en el Xeneize se aseguraron su continuidad con un contrato firmado hasta diciembre de 2029 y una cláusula de rescisión fijada en 20 millones de dólares, la cual asciende a 25 millones en caso de que la búsqueda desde el exterior se concrete sobre el cierre del libro de pases.
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