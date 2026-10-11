Lionel Messi eligió a las promesas del fútbol mundial e incluyó a una joya del fútbol argentino

Lionel Messi volvió a impactar en el planeta fútbol al apadrinar a la nueva camada de jóvenes talentos que prometen dominar la escena internacional en los próximos años. En el marco de un nuevo spot publicitario para la marca adidas, presentado bajo el lema “Diez capítulos que reescriben el futuro del juego”, el capitán de la Selección Argentina eligió personalmente a diez promesas mundiales y sorprendió con la presencia de un futbolista del medio local: Tomás Aranda, la joya de Boca.