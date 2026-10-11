Lionel Messi eligió a las promesas del fútbol mundial e incluyó a una joya del fútbol argentino
El capitán argentino presentó una selecta lista de diez jóvenes talentos patrocinados por adidas y sorprendió con la inclusión de un jugador argentino entre los nombres del futuro.
Lionel Messi volvió a impactar en el planeta fútbol al apadrinar a la nueva camada de jóvenes talentos que prometen dominar la escena internacional en los próximos años. En el marco de un nuevo spot publicitario para la marca adidas, presentado bajo el lema “Diez capítulos que reescriben el futuro del juego”, el capitán de la Selección Argentina eligió personalmente a diez promesas mundiales y sorprendió con la presencia de un futbolista del medio local: Tomás Aranda, la joya de Boca.
Lionel Messi eligió a las promesas del fútbol mundial e incluyó a una joya del fútbol argentino
El volante zurdo categoría 2007, que se destaca en el Xeneize por su gambeta corta, visión de juego en el último tercio y una letal pegada de media distancia, fue señalado por el rosarino como el referente argentino dentro de este selecto grupo que busca dar el salto definitivo hacia la élite mundial.
IMPORTANTE: Lionel Messi brilló con un doblete en la goleada de Inter Miami a DC United
La nómina de diez futbolistas combina figuras juveniles del fútbol masculino y femenino que ya empiezan a marcar la diferencia en sus respectivos clubes y selecciones. Entre los nombres más resonantes figuran el turco Can Uzun (Eintracht Frankfurt) y el mexicano Gilberto Mora (Tijuana), dos futbolistas de notable presente que disputaron el Mundial 2026. A ellos se suman otras jóvenes promesas masculinas como Max Dowman (Arsenal), Zavier Gozo (Real Salt Lake), Jesús Rodríguez (Real Betis) y Kees Smit (AZ Alkmaar).
El padrinazgo del "10" también incluyó un fuerte reconocimiento al desarrollo del fútbol femenino, al integrar a la lista a tres futbolistas con enorme proyección: la delantera danesa Chloe Sarwie (FC Nordsjælland), la mediocampista brasileña Giovanna Waksman (Santos) y la defensora alemana Lotta Wrede (Hamburger SV).
Con el sello y la bendición de Messi, estos diez cracks inician una etapa decisiva en sus carreras bajo la mirada atenta del fútbol global, con la ilusión de llegar lo más lejos posible,
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