El gobierno de Paraguay podría asumir el control temporal de las empresas vinculadas al malogrado ueno bank

Además, precisó que la medida no alcanzará automáticamente a todas las compañías que hayan tenido relaciones comerciales con ueno bank, sino que se aplicarán criterios específicos de vinculación y control.

ueno bank

Según expliaron en el gobierno paraguayo la iniciativa busca preservar los activos de las empresas, garantizar el pago de salarios y evitar despidos.

Allanamiento en la residencia presidencial de Paraguay

La Fiscalía de Paraguay ordenó este jueves un inédito allanamiento en la residencia presidencial, ocupada hasta el viernes pasado por Peña antes de ser detenido por la justicia. El procedimiento se produjo tras varios allanamientos a propiedades vinculadas al exmandatario de 47 años.

Hasta la vivienda oficial asignada al jefe del Ejecutivo, conocida como Mburuvicha Róga (casa del líder, en guaraní), llegó un equipo conformado por la Fiscalía como parte de la investigación contra el expresidente y el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo.

Santiago Peña

Este jueves, también en otro allanamiento, fue detenido en su residencia el superintendente de Bancos de Paraguay, Holger Insfrán, cuya entidad, dependiente del BCP, tiene como misión la fiscalización y regulación de las entidades del sistema financiero local. El fiscal Christian Benítez confirmó la incautación de un teléfono móvil, una computadora y cerca de 500 fojas de documentos de la Superintendencia de Bancos relacionados con ueno bank.

Peña está acusado de utilizar su influencia para favorecer al banco, en cuyo grupo controlador tuvo acciones hasta 2025. Es señalado de engordar ueno bank con millones de dólares de fondos públicos, y de ocultar o minimizar sus problemas pese a ser alertado de préstamos irregulares y riesgos de insolvencia. Los fiscales lo imputan por lesión de confianza, como instigador, y por administración en provecho propio, en calidad de autor.

Tras el allanamiento Alliana prometió "cero impunidad y cero privilegios" y garantizó "plena colaboración con la Justicia y respeto absoluto a la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial".