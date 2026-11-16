Así es la celda del CEO de ueno Bank en Paraguay
El Ministerio de Justicia difundió imágenes para desmentir supuestos privilegios en la detención.
En medio de los cuestionamientos por supuestos beneficios carcelarios, el Ministerio de Justicia de Paraguay difundió imágenes de la celda que ocupa en el penal de Tacumbú Miguel Vázquez, exvicepresidente de ueno Bank.
El empresario permanece alojado desde el 6 de noviembre en el Centro Nacional de Prevenidos, en un espacio similar al que utilizan los demás internos.
Cómo es la celda del exCEO de ueno Bank
La habitación cuenta con una cama equipada con un colchón delgado, sábanas y dos almohadas, además de una mesa plegable de madera, una silla plástica verde y un estante sobre el que se observan un bidón de agua mineral y bolsas de plástico anudadas. Sobre la mesa se apilan varios libros y algunas pertenencias personales.
La austeridad del lugar contrasta con el estilo de vida de lujo que llevaba Miguel Vázquez antes de su detención, vinculado a una mansión en el barrio La Piedad de Asunción y a vehículos de alta gama. Según ABC Color, la propiedad incluso tenía una escultura de un unicornio.
Las fotografías fueron difundidas por el Ministerio de Justicia para desmentir las versiones sobre supuestos beneficios en las condiciones de reclusión para los implicados en la causa ueno Bank. Según el comunicado oficial, los internos permanecen alojados en módulos reestructurados y pabellones diferentes, sin compartir espacios.
El curioso libro que lee el exCEO de ueno Bank
Entre los libros que aparecen en las imágenes hay uno cuyo título no pasó inadvertido: ¿Cómo llegué hasta aquí?. La coincidencia entre el nombre de la obra y la situación judicial que atraviesa Vázquez resulta, cuanto menos, llamativa.
El libro pertenece a Christine Caine, autora, oradora y activista australiana de origen griego, y aborda el alejamiento progresivo de Dios, la pérdida del propósito personal y el debilitamiento de la fe. A partir de experiencias personales y enseñanzas bíblicas, propone reconocer las señales de ese distanciamiento y recuperar el rumbo mediante una mayor conexión con Dios.
Caine también es cofundadora, junto a su esposo Nick, de A21 Campaign, una organización internacional dedicada a combatir la trata de personas. Los demás títulos que aparecen en las fotografías no pudieron identificarse con claridad.
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