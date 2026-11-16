El curioso libro que lee el exCEO de ueno Bank

Entre los libros que aparecen en las imágenes hay uno cuyo título no pasó inadvertido: ¿Cómo llegué hasta aquí?. La coincidencia entre el nombre de la obra y la situación judicial que atraviesa Vázquez resulta, cuanto menos, llamativa.

El libro pertenece a Christine Caine, autora, oradora y activista australiana de origen griego, y aborda el alejamiento progresivo de Dios, la pérdida del propósito personal y el debilitamiento de la fe. A partir de experiencias personales y enseñanzas bíblicas, propone reconocer las señales de ese distanciamiento y recuperar el rumbo mediante una mayor conexión con Dios.

Caine también es cofundadora, junto a su esposo Nick, de A21 Campaign, una organización internacional dedicada a combatir la trata de personas. Los demás títulos que aparecen en las fotografías no pudieron identificarse con claridad.