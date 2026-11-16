Con el correr de las horas el periodista Aníbal Espinola mostró en X las imágenes de los nuevos aposentos de Santiago Peña en Viñas Cué: una habitación menos amplia y con un mobiliario discreto. La iluminación natural llega a través de una ventana que da a un espacio con vegetación.

Medios de Paraguay señalaron que ésta es la nueva celda de Santiago Peña. Gentileza Aníbal Espinola.

El baño es prolijo, sobrio y equipado con ducha, lo que garantiza la privacidad del expresidente de Paraguay y limita su necesidad de salir de la celda.

Otros de los detenidos en la causa por el derrumbe de ueno Bank no tuvieron tanta suerte como Santiago Peña: por caso, el exvicepresidente de la entidad financiera, Miguel Vázquez, se encuentra detenido en el penal de Tacumbú, en una estancia equipada con una cama cucheta hecha de cemento, una ventilación limitada y apenas una mesita y silla para sentarse a esperar el devenir de la justicia.