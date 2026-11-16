Escándalo en Paraguay por los privilegios Santiago Peña en prisión: fue trasladado a una cárcel militar
El expresidente de Paraguay está imputado en la causa por la caída del ueno Bank, que dejó en jaque a miles de ahorristas, trabajadores y empresas en ese país.
El expresidente del Paraguay Santiago Peña fue trasladado este lunes a la cárcel militar Viñas Cué en medio de un escándalo por los supuestos privilegios que tenía durante su detención en el Regimiento Escolta Presidencial, en el marco de la causa por la caída de ueno Bank.
Por disposición del juez Osmar Legal, Peña ya se encuentra en una celda de la Prisión Militar de Viñas Cue la próxima etapa de la investigación judicial por lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio.
Medios de Paraguay como el periódico ABC informaron que las autoridades penitenciarias tienen la orden de mantener al exmandatario alejado del resto de los imputados en la misma causa que se le sigue a propósito del derrumbe de ueno Bank.
Santiago Peña, que cumplió 48 años este lunes, llegó así a las mismas instalaciones donde ya están detenidos varios de los implicados en el caso.
Antes, el exmandatario estaba alojado en la llamada "suite presidencial" del Regimiento Escolta Presidencial, que más que una celda es un complejo de habitaciones que incluye un dormitorio equipado con una cama de dos plazas, un armario y aire acondicionado; una oficina y una sala de reuniones con comedor para ocho personas.
Con el correr de las horas el periodista Aníbal Espinola mostró en X las imágenes de los nuevos aposentos de Santiago Peña en Viñas Cué: una habitación menos amplia y con un mobiliario discreto. La iluminación natural llega a través de una ventana que da a un espacio con vegetación.
El baño es prolijo, sobrio y equipado con ducha, lo que garantiza la privacidad del expresidente de Paraguay y limita su necesidad de salir de la celda.
Otros de los detenidos en la causa por el derrumbe de ueno Bank no tuvieron tanta suerte como Santiago Peña: por caso, el exvicepresidente de la entidad financiera, Miguel Vázquez, se encuentra detenido en el penal de Tacumbú, en una estancia equipada con una cama cucheta hecha de cemento, una ventilación limitada y apenas una mesita y silla para sentarse a esperar el devenir de la justicia.
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